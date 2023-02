fwp berät Kommunalkredit beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von Altor an der Kommunalkredit

Newsmeldung

Wien, Februar 2023. Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat die Kommunalkredit Austria AG erfolgreich im Rahmen des Erwerbs einer 80% Mehrheitsbeteiligung an der Kommunalkredit durch den schwedischen Private Equity Investor Altor beraten. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 7.2.2023. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der wettbewerbs- und aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

fwp zählt zu den führenden Sozietäten bei der Beratung von hochkomplexen M&A-Transaktionen vor allem im Bereich Banking. Neben diffizilen haftungsrechtlichen und regulatorischen Themenstellungen war eine Vielzahl von Detailfragen im Zuge der Due Diligence und der Strukturierung der Transaktion zu lösen. Das fwp Team unter der Leitung von fwp Partner Markus Fellner (Corporate/M&A und Bankrecht) bestand aus den fwp Rechtsanwälten Peter Stiegler (Corporate/M&A und Bankrecht) und Peter Blaschke (Corporate/M&A), das von den fwp Associates Christoph Haberhauer und Michael Pointl unterstützt wurde (beide Corporate/M&A). Die arbeitsrechtliche Begleitung und Beratung erfolgte durch fwp Partner Kurt Wratzfeld und fwp Rechtsanwalt Florian Dauser.

Die Kommunalkredit ist eine Spezialbank für Finanzierungen in den Bereichen Energie & Umwelt, Soziale Infrastruktur & Kommunikationstechnologie und Verkehr und legt großen Wert auf nachhaltiges Denken und Handeln. Altor wird die Kommunalkredit mit zusätzlichem Kapital und Ressourcen unterstützen, um ihren Wachstumskurs zur führenden nachhaltigen Infrastrukturplattform in Europa fortzusetzen. Die bestehenden, langfristig orientierten Aktionäre – Interritus, Trinity Investments DAC und der Österreichische Gemeindebund – bleiben Minderheitsaktionäre.

„Wir freuen uns, dass die Kommunalkredit mit dieser Transaktion ihre erfolgreiche Geschäftsstrategie mit einem erfahrenen Partner stärken kann“, betont fwp Partner Markus Fellner und gratuliert seiner Mandantin zu diesem weiteren nachhaltigen Transformationsprojekt und wichtigen Meilenstein beim Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Zukunft.

Das fwp Team hat mit dieser Transaktion erneut seine ausgezeichnete Kompetenz bei komplexen bankregulatorischen Corporate/M&A-Deals unter Beweis gestellt.

Die fwp Beratungsteams und Kompetenzen

Corporate/M&A

Markus Fellner (fwp Partner)

Peter Stiegler (fwp Rechtsanwalt)

Peter Blaschke (fwp Rechtsanwalt)

Christoph Haberhauer (fwp Associate)

Michael Pointl (fwp Associate)

Bankrecht

Markus Fellner (fwp Partner)

Peter Stiegler (fwp Rechtsanwalt)

Arbeitsrecht

Kurt Wratzfeld (fwp Partner)

Florian Dauser (fwp Rechtsanwalt)

Über Kommunalkredit

Die 1958 gegründete Kommunalkredit ist Anbieter von Finanzierungslösungen für Infrastruktur- und Energieprojekte in ganz Europa. Mit ihrem Hauptsitz in Österreich und einem Team von 350 Vollzeitbeschäftigten hat sich die Kommunalkredit zu einem führenden Infrastrukturspezialisten entwickelt, der in den letzten sieben Jahren rund 200 Projekte mit Fokus auf Energiewende und erneuerbaren Energien finanziert hat. Mit einer Bilanzsumme von EUR 4,4 Mrd. wird die Kommunalkredit im Jahr 2022 voraussichtlich einen Nettozinsertrag von mehr als EUR 120 Mio. erwirtschaften, dies mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 % in den letzten Jahren.

Über fwp

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 70 Juristinnen und Juristen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: Juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Zu den wichtigsten Beratungsbereichen zählen Banks & Financial Institutions, Corporate, M&A und Transaktionen, Restructuring & Insolvency, Infrastructure & Public Sector, Innovation, Technology & Digital Business, Automotive & New Mobility, Energy, Life Sciences & Health Care, Media, Sports & Leisure, Real Estate & Construction, Retail, Start-ups, Transport & Logistics sowie Family Offices & Wealth Management.

Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fwp.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt

Mag. Maria Kaufmann

Head of Marketing & Communications

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH

Telefon: +43 676 849 840 71

E-mail: communications@fwp.at