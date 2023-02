„Tag des Europäischen Notrufs 112“: Bestnoten für Polizei-Notruf – Bundespolizei ist europäischer Vorreiter durch ISO-Zertifikat

„Tag des Europäischen Notrufs 112“: Bestnoten für Polizei-Notruf – Bundespolizei ist europäischer Vorreiter durch ISO-Zertifikat Der 11. Februar ist der Aktionstag des Europäischen Notrufs und macht auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit der paneuropäisch gültigen Notrufnummer (112) aufmerksam. Der Notruf 112 wird in Österreich auf professioneller Ebene von den ISO-zertifizierten Landesleitzentralen (LLZ) der Bundespolizei vollzogen. Diese bestanden heuer erfolgreich das erste Überwachungs-Audit durch Austrian Standards. Der angewandte ISO-Standard (ISO 18295-1) bestätigt, dass die neun LZZ mit dem einheitlichen Einsatzleit- und Kommunikationssystem „ELKOS“ auf dem aktuellsten Stand der Technik einheitliche Prozesse einhalten und somit bestmöglich im Notfall helfen können.

Die österreichische Bundespolizei nahm im vergangenen Jahr ca. 3,7 Millionen Notrufe über die Nummern 133 und 112 entgegen. Eine zeitgemäße Bearbeitung dieses Notruf-Volumens bedarf einheitlicher Prozesse und Systeme.

Das Bundesministerium für Inneres geht hier mit gutem Beispiel voran: Österreich ist innerhalb der Europäischen Union eines der ersten Länder mit ISO-zertifizierten Notruf- und Leitstellen, in denen die Polizei mit einem bundesweit einheitlichen IT-System „ELKOS“ Notrufe entgegennehmen sowie bundesweit Einsätze koordinieren kann. Nach der Verleihung des international gültigen ISO-Zertifikats im Februar 2021 bestanden die neun LLZ heuer das erste Überwachungs-Audit durchgeführt von Austrian Standards – ein wichtiger Meilenstein für jede ISO-Zertifizierung.

Professionelle Prozesse für schnelle Notruf-Bearbeitungen

Innenminister Gerhard Karner betont einen wesentlichen Vorteil, der durch ELKOS und die Zertifizierung erzielt wird: „Die Polizistinnen und Polizisten am Notruf-Telefon in den Leitstellen profitieren von einheitlichen Prozessen. Sie erhalten damit die bestmögliche Unterstützung für ihre Entscheidungen. Das schafft Handlungskompetenz und bietet zusätzlich Sicherheit, die an dieser verantwortungsvollen Position enorm wichtig ist.“

„Das Überwachungs-Audit bestätigt, dass mit dem einheitlichen Einsatzleit- und Kommunikationssystem ELKOS schnelle und kompetente Hilfe unter den europäischen Notrufnummern 112 und 133 gewährleistet ist. Ich gratuliere den Verantwortlichen des Notruf- und Leitstellenkompetenzzentrums des BMI, dass die Landesleitzentralen der Polizei weiterhin den hohen Standards entsprechen“, so Valerie Höllinger, CEO bei Austrian Standards.

Ohne Mängel: Polizei hat die Überprüfungen positiv absolviert

Das regelmäßige Überprüfen verliehener Zertifikate ist wesentlich für die Qualität und das Vertrauen, das Standards in allen Lebensbereichen beanspruchen und genießen. Nach zwei Jahren standen die Landesleitzentralen der Polizei auf dem Prüfstand von Austrian Standards. Das klar auferlegte Ziel war, allen Menschen, die bei der europäischen Notrufnummer 112 oder beim Polizeinotruf 133 Hilfe suchen, einheitliche Qualität zu garantieren. Das positive Ergebnis des Überwachungs-Audits bestätigte vollumfänglich diese Erwartungshaltung.

Einheitliches Einsatzleit- und Kommunikationssystem (ELKOS) für ganz Österreich

ELKOS leitete einen Paradigmenwechsel ein: Es bietet einen umfassenden Überblick über verfügbare Einsatzkräfte und die aktuelle polizeiliche Lage. Durch die neuen technischen Möglichkeiten können die Notruf-Operatoren die Kolleginnen und Kollegen im polizeilichen Einsatz optimal unterstützen. Die zusätzliche Übermittlung von operativ relevanten Informationen erhöht darüber hinaus die Möglichkeiten der Eigensicherung für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, vor allem im Bereich der First Responder.

„Dadurch ist gewährleistet, dass im Notfall die Hilfe zeitgerecht und in optimaler Weise erfolgen kann“, so Karner. „Ein besonderer Dank gilt den Polizistinnen und Polizisten, die täglich für die Sicherheit der Menschen in Österreich im Einsatz sind.“

Rückblick 2022

In jedem Bundesland gibt es eine polizeiliche Notruf- und Leitstelle, welche über die Notrufnummern 112 und 133 erreichbar ist. Im Jahr 2022 wurden in Österreich 3,7 Mio. Notrufe in den neun polizeilichen Landesleitzentralen entgegengenommen. Daraus resultierten ca. 1,33 Mio. Real-Einsätze. Dabei trifft die Polizei in ganz Österreich durchschnittlich in unter acht Minuten am Einsatzort ein – in Ballungsräumen ist diese Response-Zeit noch wesentlich kürzer.

