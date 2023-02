Binder Grösswang berät Lone Star bei der Umstrukturierung von GTT Communications

Binder Grösswang beriet Lone StarGTT Communications bei der Umstrukturierung von GTT Communications nach dem amerikanischen Chapter 11-Verfahren. Federführend wurde das Projekt von Matthew Yeowart und Léonore de Mullewie von Davis Polk & Wardwell LLP betreut.

Lone Star ist der größte Darlehensgeber des multinationalen Telekommunikations- und Internetdienstleisters GTT Communications. GTT Communications konnte durch die Umstrukturierung seine Verbindlichkeiten um 2,8 Mrd. USD reduzieren. Der Ausstieg aus dem Chapter 11 Verfahren fand am 30. Dezember 2022 statt.

Das Team von Binder Grösswang bestand aus den Partner*innen Johannes Barbist und Regina Kröll (Investitionskontrolle) sowie aus Partnerin Christine Dietz und Rechtsanwalt Christoph Raab (Fusionskontrolle).

Matthew Yeowart und Léonore de Mullewie von Davis Polk & Wardwell LLP waren verantwortlich für die globalen FDI- und Fusionskontrollgenehmigungen der Transaktion.

Über Lone Star

Lone Star ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das Fonds berät, die weltweit in Immobilien, Aktien, Kredite und andere Finanzanlagen investieren. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat Lone Star 22 Private-Equity-Fonds mit einem Kapitaleinsatz in Höhe von insgesamt rund 86 Mrd. USD aufgelegt.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

