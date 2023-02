Valentinstag: Segensfeiern für Liebende in vielen Kirchen

Valentinstag: Segensfeiern für Liebende in vielen Kirchen Auch heuer wieder feiern Kirchen in der Erzdiözese Wien den Valentinstag mit Segnungen für Paare und Einzelpersonen. Im Stephansdom segnet Dompfarrer Toni Faber am 14. Februar um 20:00 Uhr Liebende.

Wien, 9. Februar 2023 – Vor rund 1700 Jahren soll sich der Überlieferung nach der heilige Bischof Valentin besonders um Liebespaare gekümmert haben. Diesem Beispiel folgen auch heuer wieder viele Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Erzdiözese Wien und segnen in besonders gestalteten Gottesdiensten Liebespaare und Einzelpersonen. Mit dem Segen sprechen sie die Nähe und den Schutz Gottes für den gemeinsamen Weg zu und feiern so das Zentrum des christlichen Glaubens: die Liebe.



Faber: „Gebet, dass die gemeinsame Liebe wächst“

Im Stephansdom (Stephansplatz, 1010 Wien) wird am 14. Februar um 20:00 Uhr der Valentinstag mit einer „Segnung für Liebende“ gefeiert. Jeder und jede ist dazu herzlich eingeladen: Ehepaare, Verliebte und Verlobte, aber auch Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind. Dompfarrer Toni Faber: „Die Segnung am Valentinstag bedeutet mir sehr viel. Denn wir sagen den Menschen die Liebe und Güte Gottes zu und beten darum, dass die gemeinsame Liebe wächst und beschützt wird. Das kann Menschen Hilfe und Kraft geben, in guten und schlechten Tagen.“ Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, mit einem persönlichen Gebet als Paar oder einzeln gesegnet zu werden. Als sichtbares Zeichen der gemeinsamen Liebe können Besucherinnen und Besucher anschließend eine Kerze am Altar anzünden. Eine Anmeldung zu dieser und anderen Segensfeiern rund um den Valentinstag ist nicht notwendig.



Segen für Liebende „to go“

Auch in anderen katholischen Kirchen in Wien und dem Osten Niederösterreichs feiern Pfarren rund um den Valentinstag besonders gestaltete Gottesdienste (siehe unten). Zusätzlich bieten zwei Kirchen einen Segen für Liebende „to go“ an: Paare können während eines Zeitfensters in die Kirche kommen und erhalten im Rahmen einer kleinen Feier von einem Priester oder einer Person des Pfarrteams einen individuellen Segen (Kirche St. Florian und Pfarrkirche Schwechat; siehe unten).



Ausgewählte Segensfeiern rund um den Valentinstag in der Erzdiözese Wien



Samstag, 11.2.2023

1050 Wien, Kirche St. Florian (Wiedner Hauptstraße 97), 15:30-18:00 Uhr: Individueller Segen für Paare



Sonntag, 12.2.2023

1150 Wien, Kirche Rudolfsheim (Kardinal-Rauscher-Platz), 10:00 Uhr

1210 Wien, Kirche Cyrill und Method (Theumermarkt 2), 18:30 Uhr

2102 Klein-Engersdorf, Kirche Klein-Engersdorf (Kirchenplatz), 10:30 Uhr: Blumen und Süßigkeiten gegen eine Spende nach der Messe

2130 Mistelbach, Stadtpfarrkirche Mistelbach (Marienplatz 1), 09:30 Uhr

2230 Gänserndorf, Stadtpfarrkirche Gänserndorf (Kirchenplatz), 09:30 Uhr

2320 Schwechat, Pfarrkirche Schwechat (Hauptplatz 5), 17:00-18:45 Uhr: Individueller Segen für Paare



Dienstag, 14.2.2023

1010 Wien, Stephansdom (Stephansplatz), 20:00 Uhr

1040 Wien, Kirche St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82), 18:30 Uhr

1150 Wien, Kirche Akkonplatz (Oeverseestraße 2C), 18:00 Uhr

1160 Wien, Familienkirche Neuottakring (Familienplatz 14), 18:30 Uhr

1220 Wien, Seelsorgezentrum St. Edith Stein (Maria Tusch Straße 1), 19:00 Uhr

1222 Wien, Kirche Eßling (Eßlinger Hauptstraße 74), 19:00 Uhr

2172 Schrattenberg, Kirche Schrattenberg (Kirchenplatz), 18:00 Uhr

2486 Pottendorf, Kirche Pottendorf (Kirchenplatz), 18:30 Uhr

2620 Neunkirchen, Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz, 18:15 Uhr: Ökumenische Segensfeier der katholischen und evangelischen Kirche

2853 Bad Schönau, Marienkirche (Hauptstraße 26), 17:00 Uhr

2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt, Kirche Kirchschlag (Passionsspielstraße 3), 17:00 Uhr

2020 Hollabrunn, Gartenstadtkirche (Emmy Stradalstraße/Dr. Kutschergasse), 18:30 Uhr



Freitag, 17.2.2023

1050 Wien, Florianisaal der Pfarrgemeinde St. Florian (Wiedner Hauptstraße 97), 19:30 Uhr: Romantischer Liederabend

