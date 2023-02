DEPOT versüßt den Valentinstag

Von und mit Herzen: Kleine Präsente zum Verlieben

Niedernberg, 02. Februar 2023 – Andere Länder, andere Herzensangelegenheiten: In vielen Ländern rund um den Globus dreht sich am Valentinstag alles um die Liebe. Von Mailand bis Neapel treffen sich die Paare auf einer Brücke und bringen dort aus Zeichen der zweisamen Verbundenheit, mit ihrem Namen oder ihren Initialen verziert, ein kleines Schloss an. In Japan schenken die Frauen den Männern Schokolade, in Schweden sich gegenseitig Weingummi, selbstverständlich in Herzform. Wie man hierzulande seinen Liebsten kund tut, dass die eigene Beziehung etwas ganz Besonderes ist? DEPOT, führender Deko- und Einrichtungsspezialist, hat sie – die kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man am 14. Februar garantiert auf Gegenliebe stößt …

… wie das Geschenkset Tea for Two, bestehend aus Kanne, Tassen und schwarzem Tee. Mit Cranberries oder mit Rauchmandeln, da knuspert und knistert es: Von Herzen & Für dich ist die herzhaft süße Nussmischung im Doppelpack für den gemeinsamen Genuss.

Liebe geht durch den Magen? Die Salz- und Pfefferstreuer Heart sind für die besondere Brise gedacht, wenn mal ein wenig nachgewürzt werden muss. Wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten – dazu gibt’s die passenden Servietten.

Süße Momente und mit Sti(el)

Süße Momente werden stilecht auf den herzförmigen Schiefer-Servierplatten überreicht. Sweet Moments? Die Schokoladen-Lutscher präsentieren sich mit Herz und Sti(el). Kein Stein im Brett, aber ein Herz – mit Natur pur, aus bestem Eichenholz, trumpft das Servier- & Schneidebrett auf.

Ein blumig frisches Flower Bouquet dank einer Komposition aus Grapefruit, Rose, Jasmin und Zedernholz: Der ipuro-Raumduft ipuro von Herzen – das muss Liebe sein. Andere Aromen gefällig? Auf Patchouli, sanft und kräftig zugleich, setzt die Duftkerze Peace Love Joy.

Wellness, Wasser, Seifenblasen

Augen zu und einfach nur relaxen? Dann ist das vierteilige Geschenkset Wellness allererste Wahl. Für eine liebevolle Nachricht mit Herz sind die Seifenblasen gedacht.

Geschenk schon gefunden, die passende Verpackung fehlt aber noch: Die Geschenkboxen Gift helfen gerne beim Verpacken und Überraschen. Wish you were … Beer – die Botschaft auf dem originellen Steingutbecher ist eindeutig, Freundinnen und Freunde des Gerstensafts dürfen sich auf die Biertasse samt Korkuntersetzer freuen. Es ist Valentinstag, ein Prost auf die Liebe!

Wohlduftende Rabattaktion für einzigartige Duftmomente

Für alle Raumduft-Fans hat DEPOT passend zum Tag der Liebe das perfekte Angebot parat: Vom 02. bis zum 14. Februar gibt es 20 Prozent auf das ipuro-Sortiment (ausgenommen Essentials by ipuro). myDEPOT Member erhalten zusätzlich noch einmal fünf Prozent.

