Jetzt durchstarten und Karriere bei MediaMarkt machen

Vösendorf, 1. Februar 2023 – Österreichs Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics vergibt ab sofort wieder Lehrstellen mit besten Zukunftschancen, Benefits und Entwicklungsmöglichkeiten. Affinität zur Technik und Spaß am Umgang mit Kunden gehören zur Grundvoraussetzung für Bewerberinnen und Bewerber. Diese erwarten neben einer Ausbildung am Puls der Zeit auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu Top- Aufstiegschancen im Unternehmen. Interessentinnen und Interessenten bewerben sich unter mediamarkt.at/lehre.

Lehrlinge gesucht!

Seit rund drei Jahrzehnten ermöglicht MediaMarkt in Österreich Jugendlichen eine abwechslungsreiche Lehre mit zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, spannenden Benefits und das inmitten der neuesten Technik-Produkte. Bei der Lehre zum/r Elektronikfachberater/in mit dem Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“ handelt es sich um eine Ausbildung am Puls der Zeit – abgestimmt auf die Bedürfnisse und Anforderungen der jungen Generation sowie jene der Handelsbranche. Derzeit werden wieder Lehrlinge in ganz Österreich für den Ausbildungsstart im Sommer/Herbst 2023 gesucht. Die besten Voraussetzungen bringen Bewerberinnen und Bewerber mit einer großen Leidenschaft für Technik, Interesse an den neuesten Trends sowie Freude am Kundenkontakt mit. Auch Teamgeist und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung sind von Vorteil.

Lehre mit Zukunft

MediaMarkt ist der ideale Arbeitsplatz für Technikliebhaberinnen und Technikliebhaber. So erwartet Lehrlinge von Anfang an eine praxisnahe Ausbildung in der Welt der Technik. In drei Jahren werden junge Nachwuchstalente zu Experten für den stationären Elektronikhandel ausgebildet. Dazu erhalten sie neben umfangreichem Produktwissen wichtige Skills in den Bereichen Beratung, Verkauf und Service. Auch die Vermittlung digitaler Kompetenzen und Know-how im Bereich Online-Sales bilden einen Schwerpunkt in der Ausbildung. Durch das Rotationssystem machen sich Lehrlinge mit allen Bereichen des Handelsunternehmens bestens vertraut. In der beliebten „Power Akademie“ stehen Verkaufsexpertise und Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. Für umfassendes Produktwissen besuchen die Lehrlinge eigene Lehrlingscamps, in denen die Neuheiten der Top-Hersteller hautnah erlebt werden können. Für die optimale Begleitung durch die Ausbildungszeit steht den Lehrlingen in jedem Markt ein eigener Lehrlingscoach zur Seite.

Förderung von Nachwuchstalenten

Für besonders engagierte Nachwuchskräfte wurde das Bonuspunkteprogramm „Fit4Future“ ins Leben gerufen. Wer sich nach der Lehre für eine weiterführende Karriere im Unternehmen interessiert, hat damit schon während der Lehrzeit die Möglichkeit, Punkte für anschließende Ausbildungen zu sammeln. Auch die Lehre mit Matura ist bei MediaMarkt möglich und wird unterstützt. Darüber hinaus bietet MediaMarkt vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und unterstützt bei der individuellen Karriereplanung nach der Lehrzeit.

„Durch weiterführende Ausbildungsprogramme ist es uns möglich, besonders herausragende Talente individuell zu fördern. Damit ist die Basis für ein steile Karriere im Unternehmen gelegt – sei es im Markt oder auch im MediaMarkt Headquarter“, betont Richard Kernbeis, Vertriebsleiter von MediaMarkt Österreich, und führt weiter aus: „Dass wir bei MediaMarkt am liebsten im eigenen Talente-Pool fischen, zeigen zahlreiche erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen. Die fundierte Lehrausbildung, gepaart mit Engagement und Talent, ist folglich ein optimaler Start auf dem Karriereweg.“



Prämien, Smartphones & Co

Neben einer fundierten Ausbildung und Top-Karrierechancen profitieren MediaMarkt-Lehrlinge von zusätzlichen Benefits. Sonderkonditionen beim Technik-Shopping, Events für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Smartphone und die Chance auf Prämien bei außerordentlichen Leistungen runden das attraktive Lehrlings-Angebot ab. Interessenten bewerben sich unter mediamarkt.at/lehre und starten durch.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

