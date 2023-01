Austrian Standards launcht mit „meinNormenAbo“ neuen Subscription-Service für KMU

Austrian Standards launcht mit „meinNormenAbo“ neuen Subscription-Service für KMU Austrian Standards erweitert sein umfangreiches Portfolio und stellt mit „meinNormenAbo“ einen innovativen Service speziell für österreichische Klein- und Mittelbetriebe zur Verfügung. Die Entwicklung von „meinNormenAbo“ bedient die große Nachfrage heimischer Unternehmen. Deren breite Expertise wurde im Rahmen von Testläufen direkt in die Produktentwicklung einbezogen. Der österreichischen Wirtschaft steht damit eine maßgeschneiderte Lösung zum einfachen und kostengünstigen Zugriff zu aktuellen ÖNORM-Standards zur Verfügung.

Das neue Produkt ist ab sofort über die Website von Austrian Standards verfügbar und bringt große Vorteile für Klein- und Mittelbetriebe, betont Dr. Valerie Höllinger, CEO bei Austrian Standards: „Die österreichischen Unternehmen agieren im internationalen Wettbewerb. Gerade in diesem dynamischen Umfeld stehen Standards für Qualität und machen mitunter den wettbewerbsentscheidenden Unterschied. Voraussetzung hierfür ist ein umfassender Zugang zu Standards. Austrian Standards unterstützt Österreichs Unternehmen mit effizienten Lösungen wie ‚meinNormenAbo‘, die durch einfaches und intuitives Handling überzeugen.“

„meinNormenAbo“ wurde unter Einbindung von Normenanwender:innen entwickelt

Das speziell für KMU entwickelte „meinNormenAbo“ bietet einen eigenständigen und bequemen Online-Zugang zu sämtlichen ÖNORM-Standards (ÖNORM, ÖNORM EN, ÖNORM ISO und ONR). Die Ergebnisse der Testläufe von über 80 heimischen Unternehmen wurden direkt im Produktentwicklungsprozess berücksichtigt.

So präsentiert Austrian Standards eine maßgeschneiderte Lösung, die auf die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft eingeht. „meinNormenAbo“ vereint mobiloptimierten Lesezugang und smarte Such- und Recherchefunktionen von etwa 20.000 ÖNORM-Standards in einem innovativen Service. Zum Beispiel erleichtert die Anwendung das Arbeiten mit Standards durch relevante Querverweise oder die Möglichkeit, persönliche Kommentare zu ergänzen. „meinNormenAbo“ gibt es bereits ab EUR 85 monatlich pro User:in. Der exakte Preis ist abhängig von der Unternehmensgröße bzw. Anzahl vereinbarter Nutzer:innen sowie gewählter Abovariante. Ebenfalls im Aboservice inbegriffen ist das automatische Update der Standards. Anwender:innen können darauf vertrauen, immer auf den aktuellen Stand zuzugreifen.

Bei Abschluss eines Vertrags bis Ende Juni 2023 erhalten Kund:innen einen kostenlosen Monat. Alle Informationen zu „meinNormenAbo“ sowie die Registrierungsmöglichkeit finden Sie auf der Website von Austrian Standards : https://www.austrian-standards.at/meinNormenAbo

Über Austrian Standards

Austrian Standards ist die österreichische Organisation für Standardisierung & Innovation und Teil eines internationalen Netzwerks in 167 Ländern. Wesentliches Ziel: dabei zu unterstützen, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden, mehr Innovationen zu ermöglichen und die Wettbewerbs- und Exportfähigkeit der österreichischen und europäischen Wirtschaft zu steigern. Entwickelt werden Standards von Fachleuten aus der Praxis in europäischer & internationaler Kooperation. Allein in Österreich sind dies mehr als 4.450 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen, Disziplinen und Branchen (Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs). Austrian Standards vernetzt diese Expertinnen und Experten und bietet durch die Mitgliedschaft bei internationalen Standardisierungs-Organisationen wie ISO, CEN und ETSI Zugang zu einem weltweiten Netzwerk. Mit seinen digitalen Lösungen bietet Austrian Standards auch einen einfachen Zugang zu Standards aus aller Welt. Fachbücher, Kongresse und Seminare unterstützen die praktische Anwendung; Zertifizierungen bestätigen die Übereinstimmung mit Standards. Austrian Standards hat rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vereint 12 Nationalitäten und spricht 20 Sprachen.

www.austrian-standards.at

Foto/Bildmaterial

Valerie Höllinger, CEO Austrian Standards © feelimage, Felicitas Matern

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Kontakt

Mag. Mirjana Verena Mully, Bakk.

Head of Communications

+43 1 21300-301

+43 676 897124301

m.mully@austrian-standards.at

Regina Slameczka, MAS

Manager Communications

+43 1 213 00-618

+43 664 8268671

r.slameczka@austrian-standards.at