Reminder: Einladung PK KFV/Rauchfangkehrer: Studienpräsentation - Wie gut ist Österreichs Bevölkerung auf den Brandfall vorbereitet?

Einladung zur Pressekonferenz

Studienpräsentation: Wie gut ist Österreichs Bevölkerung auf den Brandfall vorbereitet?

am 1. Februar 2023, 10:00 Uhr

im Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Breitet sich Brandrauch in den eigenen vier Wänden aus, handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall, der durch Rauchwarnmelder frühzeitig erkannt werden kann. In Mehrparteienhäusern muss ein Fluchtweg direkt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen. Doch inwieweit stimmen Theorie und Praxis überein? Wie viele Haushalte werden im Ernstfall durch Rauchwarnmelder gewarnt und in wie vielen Fällen kann ein Rettungsweg tatsächlich seine Funktion erfüllen?

Eine aktuelle Studie des KFV und Erfahrungen der Landesinnung der Wiener Rauchfangkehrer zeigen, in welchem Ausmaß Brandschutzmaßnahmen in Österreichs Mehrparteienhäusern ergriffen werden. Zudem wird analysiert, wie viele Personen pro Jahr durch Wohnungsbrände ums Leben kommen und welche Präventivmaßnahmen am effektivsten sind.

Vorgestellt werden auch zwei gemeinsam von KFV und Landesinnung der Rauchfangkehrer produzierte Warn-Videos. Darin wird anschaulich dargestellt, wie wichtig freie Fluchtwege und Brandmelder im Ernstfall sind.

Ihre Gesprächspartner anlässlich des Pressegesprächs sind:

Armin Kaltenegger , Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KFV

Kommerzialrat Christian Leiner, Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer

