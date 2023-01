Laat je betoveren door de Tiroler bergen in het 4 sterren superior Adults Only Ski- & Wellnessresort Hotel Riml in Gurgl

Laat je betoveren door de Tiroler bergen in het 4 sterren superior Adults Only Ski- & Wellnessresort Hotel Riml in Gurgl

Het Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s ligt op meer dan 2.200 meter hoogte aan de skipistes in Gurgl in het Ötztal. Met het hoogstaande aanbod aan verwennerij en ontspanning weet dit adult-only-hotel het begrip 'luxe vakantie' een nieuwe inhoud te geven.



Het adult-only hotel, dat gasten vanaf 14 jaar toelaat, is de perfecte plaats voor een rustige en ontspannen time-out. Vanaf het zonneterras hebben gasten een onbeschrijfelijk mooi uitzicht op de Ötztaler Alpen. In de gezellige Chill-out Areas kun je nog uitvoeriger genieten van de vele zonne-uren in dit gebied. Dankzij de grote ruimte, ontspanning en rust van de schitterende wellness-zones is het Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s een uitgelezen plek om weer helemaal tot jezelf te komen en volledige rust en ontspanning te vinden.



Unieke ligging van het Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s

Wintersporters wacht eersteklas comfort dankzij de unieke ligging van het Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s. Skimateriaal is verkrijgbaar in de eigen, inpandige sportshop RIML Sports. Het skigebied van Obergurgl en Hochgurgl beschikt over 112 kilometer perfect geprepareerde skipisten. Die zijn verbonden door 25 moderne skiliften. Keer op keer sta je versteld van het schitterende berglandschap.



Wellnesszone met Sky Relax Area en panorama zwembad

Na een heerlijke en veelzijdige dag op de skipisten oogt de 1.700 m² grote welness-zone met de Sky Relax Area en het panorama-zwembad meer dan uitnodigend om de vermoeide spieren weer te laten herstellen. Of je nu in het bubbelbad buiten gaat ontspannen, weldadige saunarondes maakt of van een van de andere wellnessvoorzieningen geniet, voor iedereen is er een passend wellness-aanbod.



Fitness en de grootste indoor golf faciliteit van Europa



Naast de modern ingerichte fitness-ruimte BLACK BOX GYM zorgt de 700 m² (!) grote indoor-golfbaan, de grootste van Europa, hier in de Ötztaler Alpen voor een dagelijkse workout. Dankzij de moderne golfsimulator kun je op deze bijzondere locatie je golfhandicap verbeteren, je putting-vaardigheden oefenen of trainen met een golf-pro. En met het yoga- en pilates-aanbod komen lichaam en geest weer helemaal in balans.



Culinaire verwennerij van het hoogste niveau

Het creatieve keukenteam verwent én verrast de gasten met een culinair aanbod van het hoogste niveau. Gasten kunnen bij het Hotel Riml ****s het ¾ Verwennpension boeken. Dit arrangement omvat een uitgebreid en vitaminerijk ontbijtbuffet, een royaal namiddagbuffet en een vijf gangen diner. Samen gastronomisch genieten kan in een van de vijf individueel en exclusief ingerichte eetgedeeltes, de zogeheten 'Stuben', in het restaurant. Culinair genot van het hoogste niveau is gegarandeerd. Je kunt de avond passend afsluiten met een heerlijke cocktail of een ander drankje in de Blue Birdie Bar.



Kamers en suites in luxe, moderne alpiene stijl

Ontspanning en rust bieden ook de moderne, luxe en stijlvol ingerichte kamers en suites in Ski- & Wellnessresort Hotel Riml. Ze bieden een perfecte mix van luxe en moderne alpiene stijl. Ze stralen een warme privé-sfeer en exclusiviteit uit. Families waarderen de self-catered 'Homes by Riml' in Obergurgl of Längenfeld, aan het begin van het Oetztal, waar je direct in het centrum van het dorp, boven de Riml Sports Shop, verblijft.



Skigebied Gurgl topskigebied in de Oetztaler Alpen

Skigebied Gurgl biedt met 112 kilometer pisten, 25 liften, 4,5 kilometer aan skiroutes en 21 'drieduizenders' rondom zowel voor beginners als voor gevorderden uitstekende mogelijkheden voor wintersport. Of je nu kiest voor een skivakantie in november, tijdens de befaamde start van het skiseizoen in Hochgurgl, of voor zonneskiën in de lente, je bent dankzij de hoge ligging altijd verzekerd van perfecte pistes. Wie overdag nog niet genoeg geskied heeft, kan twee keer per week op de verlichte pistes terecht om te gaan avondskiën. In deze sneeuwzekere regio met fabelachtig uitzicht op de hoogste bergtoppen van Tirol wordt een wintervakantie in Hotel Riml een onvergetelijke ervaring.



Rodelen, winterwandelen en langlaufen op hoogteloipen

Maar niet alleen skiërs kommen hier niets tekort. Ook buiten de pistes valt genoeg te beleven zoals rodelen op de 3 kilometer lange natuurrodelbaan. Of maak idyllische winterwandelingen, ga toerskiën in de natuur of ontdek de 12 kilometer aan fantastische hoogteloipen. Verder kun je in Obergurgl schaatsen en aan curling doen.



Hondvriendelijk hotel

Het ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s staat trouwens ook bekend als diervriendelijk hotel. In de kamers, de lobby, op het zonneterras en in de bar zijn honden van harte welkom. Alleen het restaurant en de spa-zone zijn niet voor de viervoetige gasten toegankelijk.



Laat je verwennen en geniet van ontspannende dagen vol verwennerij en belevenissen in Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s.



Alle informatie is te vinden op de website www.hotel-riml.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com