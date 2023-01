WINTERPRET EN GENIETEN IN DE VAKANTIEREGIO HALL-WATTENS

Winterpret en genieten in de vakantieregio Hall-Wattens

Spannende stads- en themawandelingen, carven op perfect geprepareerde piste op de vriendelijke huisberg Glungezer. Of idyllische sneeuwschoenwandelingen maken door het glinsterende winterlandschap of wild spotten bei een Nature Watch Tour in Naturpark Karwendel. Het zijn maar enkele van de avontuurlijke activiteiten die in de regio Hall-Wattens aangeboden worden.



De Tulfer-huisberg telt met zijn fantastische uitzicht op het tegenoverliggende Karwendel-massief tot in het Inntal tot de mooiste uitzichtspunten van Tirol. Het overzichtelijke skigebied op de Glungezer trekt skiërs en snowboarders die van gemoedelijke pistes houden, gezinnen en toerskiërs.



Twee uitstekend geprepareerde hooggelegen winterwandelwegen bieden het perfecte tegenwicht voor de niet-skiërs. De Halsmarter-Panoramarunde voert je over een op 1.500 meter hoogte gelegen, schilderachtig besneeuwd berglandschap. Een gondel brengt winterliefhebbers snel en comfortabel naar het bergstation Tulfein, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt tot het middelstation, zeker als je van de 3,5 kilometer lange rodelbaan op de Glungezer naar beneden gaat.



Romantische arrensleetochten en ‘uriger’ berghutten



Alleszins ontspannend is een romantische tocht met een arrenslee door het besneeuwde en flonkerende bos. En wat is nou aangenamer om een rit met de paardenslee af te sluiten dan met een typische Tiroler 'Graukäsesuppe' of warme chocomelk in een van die traditionele bergrestaurants of berghutten?



Bezoek een schnapsbranderij of de boeren weekmarkt in Hall

Bij vakantie in Hall-Wattens hoort ook een bezoek aan een professionele schnapsbranderij die deel uitmaken van de Tiroler Schnapsroute. Daar kun je met eigen ogen zien hoe regionaal geoogst fruit, groente en dennenappels tot een hoogwaardig destillaat verwerkt worden. Voor regionale en biologische lekkernijen kun je ook terecht op de Haller boerenmarkt die wekelijks wordt gehouden.



Charmante oude binnenstad van Hall



De middeleeuwse stad Hall in Tirol vormt met haar charmante oude binnenstad een perfecte bestemming voor een ontspannende time-out. Romantisch verlichte steegjes, traditionele cafés en opvallende boetiekjes verleiden je om lekker door het oude centrum te slenteren. Je kunt daar ook meedoen aan spannende stadsrondleidingen of een winterse tocht met de paardenkoets maken.



Culturele hoogtepunten heeft de oude binnenstad genoeg te bieden: het Muntmuseum Hall en de beroemde, glinsterende Swarovski Kristallwelten in Wattens zijn net zo bijzonder als het Carnavalsmuseum in Absam of het gemeentemuseum in Wattens.



Veelzijdig winterplezier



Kortom, de vakantieregio Hall-Wattens, gelegen in de betoverende winterwereld van de Tiroler bergen, staat garant voor veelzijdig, ontspannen en sportief winterplezier



Meer informatie over de vakantieregio Hall-Wattens is te vinden op de website https://www.hall-wattens.at/

