Kinder-Faschingsfeste der Kinderfreunde

Kunterbunte Kinderfreunde-Faschingsfeste in vielen Bezirken Wiens Ein toller Kinderfreunde Kinderfreunde-Faschingsumzug im Prater Familienparty der Wiener Kinderfreunde - das größte Familienfaschingsfest Wiens im Wiener Rathaus

mehr als 12 Kinderfreunde-Faschingsfeste in verschiedensten Bezirken wird es in den nächsten Wochen geben. Die meisten werden von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kinderfreunde-Bezirksorganisationen mit viel Engagement vorbereitet und durchgeführt. Außerdem wird das größte Familien-Faschingsfest Wiens, die Kinderfreunde-Familienparty im Rathaus am Faschingssonntag erstmals wieder in allen Sälen des Rathauses Tausende Kinder und Eltern anziehen. Und im Prater wird es am 12. Februar heuer einen tollen Kinderfreunde-Faschingsumzug mit Gauklern, Seifenblasenwolken, Trommlern und vielen anderen Überraschungen geben.

Alle Kinderfreunde-Faschingsfeste finden Sie im beigefügten Worddocument. Wegen der tlw. langen Links haben wir erstmals auch die dazu gehörigen QR-Codes ergänzt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Wiener Familien über diese Möglichkeiten zum Fasching Feiern informierten.

Vielen Dank und kinderfreundliche Grüße

Michaela Müller-Wenzel

WIENER KINDERFREUNDE

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

