ANTBEAR ECO LODGE - NACHHALTIGKEIT TRIFFT AUF LUXUS

Luxuriöser Öko-Urlaub in Südafrika

Die Antbear Lodge liegt am Midlands Meander, in den Drakensbergen von Südafrika, die für atemberaubende Berge, spektakuläre Wanderwege mit fesselnden Ausblicken und faszinierende Wasserfälle bekannt sind. Die Inhaber Andrew Attwood und seine Conny haben sich mit dem Bau der Lodge, die über 15 rustikal ausgestattete Suiten verfügt, ihren großen Traum von einem nachhaltigen Lebensstil erfüllt. Absolutes Highlight ist die Unterbringung in einer luxuriösen Höhle. Diese ist nicht nur komfortabel eingerichtet, sondern schließt auch einen Whirlpool, Kamin und handbemalte Felskunst an den Wänden mit ein. Unterhalb eines Felsens gebaut, mit sich öffnenden Glastüren, die auf eine Holzterrasse mit gemütlichen Hängesesseln führen, machen die Luxus-Höhle zu einem unvergesslichen Öko-Erlebnis.

Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusster Tourismus sind für die Antbear Lodge unabdingbar. Beinahe das gesamte Holzdekor sowie die beeindruckenden Buntglasfenster wurden vor Ort von Andrew und seinem Team gefertigt. Diese Meisterstücke verleihen der Lodge eine einzigartige Atmosphäre, in der keine Suite der anderen gleicht. Auch Pärchen kommen nicht zu kurz, denn für Romantik sorgt das Kerzenschein-Dinner unter Sternen, am Dach der Luxus-Höhle. Ein bezauberndes Ambiente mit regionalen und biologischen Spezialitäten sorgen für Glücksmomente pur.

Auf Selbstversorgung wird großen Wert gelegt, indem man dem Farm-to-Plate-Konzept folgt. Der Besitz eigener Hühner und Kühe sowie der groß angelegte Bio-Gemüsegarten sind neben handgemachtem Brot und feinem Käse Charakteristika der Antbear Eco Loge. Auch Permakultur nimmt einen hohen Stellenwert ein, das sich in der aufgebauten Regenwurmfarm zeigt, wodurch mit minimaler Abfallpolitik kompostiert wird.

Von exotischen Reitwegen, die auch für Reit-Anfänger geeignet sind über Heißluftballonflüge, die vom Rasen der Lodge aus starten, werden Reisenden unvergessliche südafrikanische Erlebnisse geboten. Auch kulturell Interessierte haben die Möglichkeit Schätze, wie die bemerkenswerten Buschmann-Felskunststätten, zu erkunden. Diese anspruchsvollen und gut erhaltenen archäologischen Felsmalereien begeistern jeden Reisenden. Der Midlands Meander erlangte durch die weltberühmte Mandela Capture Site Bekanntheit, auch Denkmal für den Vater der Nation genannt.

Eine besondere Attraktion ist das Hängemattencamp mit Sternenbeobachtung, wo ein Dorfbewohner afrikanische Volksmärchen unter dem Sternhimmel erzählt. Diese Sternenbeobachtung gilt als Teil des Gemeindeentwicklungsprogramms mit dem Ziel, gemeinsam die lokale Wirtschaft zu stärken. Reisenden bietet dieses Projekt ein besonders beliebtes und authentisches Erlebnis.

Verbringen Sie eine erlebnisreiche, nachhaltige und unvergessliche Auszeit auf der Antbear Lodge, dem perfekten Rückzugsort für Paare oder Familien, die alles Ausgefallene und Natürliche lieben und das besondere Urlaubserlebnis suchen.

Alle weiteren Infos unter www.antbear.co.za



3.000 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com