Binder Grösswang berät Wienerberger zur österreichischen Fusionskontrolle beim Erwerb von wesentlichen Geschäftsbereichen der Terreal Gruppe

Ein Binder Grösswang Team um Partnerin Christine Dietz berät die Wienerberger AG, eine der führenden internationalen Anbieterinnen von Baustoffen und Infrastrukturlösungen mit Konzernsitz in Wien, zur österreichischen Fusionskontrolle in Zusammenhang mit dem Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe, einem französischen Anbieter von Dach- und Solarlösungen.

Gegenstand des Erwerbs sind die Terreal-Geschäftsbetriebe in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Creaton-Geschäft in Deutschland. Die Vereinbarung zum Erwerb der mit einem Enterprise Value von EUR 600 Mio (vorbehaltlich Anpassungen) bewerteten Geschäftsbereiche wurde Ende Dezember unterzeichnet, womit die exklusive Verhandlungsphase startete. Das Closing unterliegt einigen für eine Transaktion dieser Art typischen Bedingungen, darunter auch der Genehmigungen der zuständigen Wettbewerbsbehörden, und soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Die fusionskontrollrechtliche Beratung erfolgt federführend durch die ADVANT Beiten Partner Uwe Wellmann und Christoph Heinrich, die gemeinsam die Fusionskontrolle in Deutschland verantworten und Kanzleien in verschiedenen Jurisdiktionen als Lead Counsel koordinieren, darunter ADVANT Altana in Frankreich, Woźniak Legal in Polen, Radovanović Stojanović & Partners in Südosteuropa und Binder Grösswang in Österreich. Der M&A Arbeitsstrang wurde von E+H geleitet.

Das Binder Grösswang Team besteht neben Partnerin Christine Dietz aus Rechtsanwalt Christoph Raab und Rechtsanwaltsanwärterin Stefanie Syrch (alle Kartellrecht).

Über Binder Grösswang:

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Binder Grösswang beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen. Die Kanzlei betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen

