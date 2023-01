HOFER investiert als erster Diskonter in Österreich in die Wiederverwertung von Getränkebehältern

Wien, 18. Jänner 2023 – Im Kampf um die Reduzierung von Müll und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, novelliert die österreichische Regierung zwei Maßnahmen, die sich direkt auf den Einzelhandel auswirken. Ab Jänner 2024 sind Supermärkte verpflichtet 10 bis 15 Prozent von Bier, Wasser, Säften, Milch und alkoholfreien Getränken in Mehrwegverpackungen1 anzubieten. Zusätzlich soll 2025 ein Pfandsystem für Plastikflaschen und -dosen eingeführt werden, um das angestrebte EU-Ziel zu erreichen. Dieses schreibt vor, bis 2025 77 Prozent und bis 2029 sogar 90 Prozent der Einwegplastikflaschen einzusammeln. Bereits jetzt investiert der umwelt- und konsumentenfreundliche Diskonter HOFER in ein bewährtes Leergutrücknahmesystem in seinen Filialen. Von diesem Service profitiert nicht nur die Umwelt, auch auf die Kundinnen und Kunden hat es einen positiven Effekt.

HOFER als Vorreiter

HOFER nimmt erneut in Sachen Umweltschutz eine Vorreiterrolle ein. In rund 530 Filialen in ganz Österreich werden ab Mai 2023 Leergutrücknahmesysteme für Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen installiert. HOFER – bekannt für seine ökologische und ökonomische Verantwortung – bietet gemeinsam mit dem Kreislaufwirtschaftsführer TOMRA seinen Konsumenten einfache Rückgabemöglichkeiten für Leergut an: „Die Rücknahme von leeren Getränkeverpackungen wird zu einem festen Bestandteil des Einkaufsverhaltens der Konsumentinnen und Konsumenten. Heuer werden wir mit der Einführung von Leergutrücknahmeautomaten in unseren Filialen beginnen. Das endgültige Ziel ist es, sie in all unseren derzeit 530 Filialen zu installieren. Damit machen wir einen weiteren großen Schritt zum Schutz unserer Umwelt.“, betont Horst Leitner, CEO der HOFER KG.

Wenn die Umwelt profitiert, profitieren wir alle

In Österreich werden jährlich rund 1,6 Milliarden Plastikflaschen in den Verkehr gebracht, das sind 181 Plastikflaschen pro Person. Obwohl die Österreicherinnen und Österreicher bereits sehr recyclingfreudig sind, ist noch Luft nach oben. Viele Getränkeverpackungen, die auf herkömmliche Weise gesammelt werden, können aufgrund von Verschmutzungen und Schäden kaum zu einem gleichwertigen Produkt recycelt werden, was wiederum heißt, dass neues Material produziert werden muss - und dem Planeten mehr Ressourcen entzieht als nötig. Indem wir den Schwerpunkt von der einmaligen Verwendung auf die Mehrfachverwendung verlagern, können wir Energie sparen und verhindern, dass wertvolle Materialien auf unseren Straßen, in den Meeren und auf Mülldeponien landen. Das System beruht auf dem Gedanken, sich beim Kauf eines Getränks den Behälter nur auszuleihen.

[1] 15 Prozent in der Kategorie Bier und Wasser und 10 Prozent in der Kategorie alkoholfreie Getränke, Säfte und Milch.

