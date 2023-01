NEUERÖFFNUNG FREIRAUM APARTMENTS - DIE KUNST DER GELASSENHEIT UND FREUDE

Ankommen und Wohlfühlen im Bregenzerwald

Die Philosophie der freiraum Apartments setzt auf die Kunst, Gelassenheit und Freude zu verbinden, die gleichzeitig als Ruhepol und Rückzugsort dienen, aber auch für Geselligkeit und Abenteuer stehen.

Gastgeberin Marion Kaufmann hat diese Vision verwirklicht und öffnet diesen Winter die Türen zu Ihren hochwertigen und geschmackvollen Apartments in Mellau. Die großzügigen und stilvollen Apartments mit einer Größe von 30qm bis 74qm wurden aus Naturmaterialien der Region, Allergiker-freundlich eingerichtet und sorgen gemeinsam mit der modernen Architektur für ein gemütliches Ambiente zum rundum Wohlfühlen.

Sich Zeit nehmen und in der Ruhe neue Kraft schöpfen - das ermöglicht der hintere Bregenzerwald mit seinen geheimnisvollen Naturplätzen und fantastischen Bergerlebnissen, exklusiver Architektur und einzigartiger Naturverbundenheit zur Bergregion.

Alle Apartments sind hochwertig ausgestattet mit Möbeln heimischer Tischler, Komfortbetten und großzügigen Balkonen. 2 barrierefreie Apartments, ein Personenaufzug zu allen Apartments und ein Trockenraum für Ski- oder Wanderausrüstung sind weitere Annehmlichkeiten der freiraum Apartments. Zudem ist das gesamte Haus barrierefrei konzipiert. Eine hochwertige und einladende Sauna ermöglicht es, die Seele baumeln zu lassen und neue Energie zu tanken.

Regionale Produkte und ein kleines Frühstücksangebot erwarten die Gäste im Raum Feuerstelle. Für ein feines warmes Essen stehen fair und auf Hauben Niveau zubereitete Speisen im Glas zur Auswahl. Fleischliebhaber und Vegetarier werden fündig und haben in wenigen Minuten eine Mahlzeit zubereitet. Im Weinschrank überraschen neue Winzer und Altbekannte. Neue Wege gehen, mit hausgemachten Biolimonaden. Der Bregenzerwald ist bekannt für seine Vielfalt an gutbürgerlichen Gaststätten, aber auch Haubenrestaurants, in denen genussvolle Kreationen verköstigt werden können.

Die Region sticht durch ihre erstklassige Handwerkskunst und heimische Tradition hervor und ist im Winter idealer Ausgangspunkt für Genussskifahrer, Freestyler, Freerider und Kinder. Das Skigebiet Damüls-Mellau mit seinen 109 km schneesicheren Pisten, 28 Liften und Bergbahnen, weitläufige Langlaufloipen, verschneite Winterwanderwege und romantische Pferdekutschenfahrten garantieren Wintervergnügen pur.

Von Mai bis Oktober ermöglicht zudem die Bregenzerwald & Großwalsertal Gäste-Card ab 3 Nächten freien Eintritt zu allen Schwimmbädern, Bergbahnen und öffentlichen Bussen in der Region. Auch eine lebendige Kunst- und Kulturszene, die von den Bregenzer Festspielen über interessante Ausstellungen und Literaturveranstaltungen reicht, zeichnet das Gebiet besonders aus. Als internationales Highlight gilt die Schubertiade Schwarzenberg, das größte Musikfestival der Region.

Eine gute Verkehrsanbindung, mit Bushaltstelle unmittelbar vor dem Haus, bietet die Möglichkeit einer nachhaltigen und bequemen Anreise zu den freiraum Apartments.

In der Ruhe Kraft schöpfen und der Lebensfreude Raum geben - die freiraum Apartments zeigen, wie sich moderne Architektur mit der Naturverbundenheit der Region verbinden lässt!

Alle weiteren Infos unter www.freiraum-apartments.at



3.213 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com