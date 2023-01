Küchenkomplettlösungen jetzt bei MediaMarkt erhältlich

Küchenkomplettlösungen jetzt bei MediaMarkt erhältlich Planungsstudios mit Musterküchen an drei Standorten in Österreich

Vösendorf, 11. Jänner 2023 – In Kooperation mit LUMA Küchen & Interieur bietet MediaMarkt ab sofort individuell geplante Küchen mit hochwertigen Geräten und modernster Haushaltstechnik im Sortiment an. An aktuell drei MediaMarkt Standorten sind die neuen Küchenstudios integriert. Aus einer Hand gibt es dort Design-Küchen und innovative Einbaugeräte von Top-Markenherstellern sowie fachkundige Beratung. Damit unterstreicht die Nummer 1 einmal mehr ihre Fachkompetenz im Einbau- und Haushaltsgerätebereich und erweitert ihr Serviceportfolio für Privat- und Businesskunden.





Neues Geschäftsfeld – alles aus einer Hand

War MediaMarkt schon bis dato die beste Anlaufstelle für Einbau- und Haushaltsgeräte, so geht die Nummer 1 mit der neuen Kooperation nun noch einen großen Schritt weiter. In Zusammenarbeit mit LUMA Küchen & Interieur werden ab sofort Komplettlösungen für Küchen angeboten. An den Standorten MediaMarkt Wien Stadlau, MediaMarkt Vösendorf SCS-Nordring und MediaMarkt Graz Seiersberg wurden dafür extra Küchenstudios in Form von Shop-in-Shop-Lösungen eingerichtet. Dort können die hochwertigen Musterküchen in verschiedenen Farben, Größen und Ausführungen samt modernster Haushaltstechnik besichtigt werden. Fachkundige Berater vor Ort helfen bei der Planung und Umsetzung der individuellen Traumküche.

„Unser Anspruch ist es, dass wir mit unserer Technik und unseren Geräten das Leben unserer Kunden erleichtern. Wer eine Küche plant, braucht auch moderne, hochwertige Haushaltsgeräte. Deswegen war die Kooperation mit einem Küchenpartner naheliegend. Mit LUMA Küchen & Interieur haben wir den perfekten Partner gefunden. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden im Privat- und Geschäftskundenbereich einen einfachen Zugang zur Traumküche. Der Vorteil ist dabei die Kombination aus individueller Planung einer Küche in unterschiedlichsten Preissegmenten und Topkonditionen großer Markengeräte-Hersteller. Das neue Angebot wird von unseren Kunden sehr gut angenommen und ist erfolgsversprechend“, so Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

Auch Martin Müller, Geschäftsführer von LUMA Küchen & Interieur, ist von der Partnerschaft überzeugt: „Mit dieser Kooperation bieten wir unseren Kunden das Beste aus zwei unterschiedlichen Produktwelten. Möbelfachhandel und Elektronikfachhandel arbeiten gemeinsam an einer individuellen und optimalen Komplettlösung. Das bringt Vorteile, beispielsweise bei der Beratungsqualität und Auswahlmöglichkeit. Geplant, geliefert und montiert von einem Ansprechpartner.“

Aktuell gibt es Küchenstudios bei drei Media Märkten in Österreich, weitere Standorte befinden sind bereits in Planung.





Schritt für Schritt zur Traumküche

Planungsstudios mit Musterküchen von LUMA Küchen & Interieur können bei MediaMarkt Wien Stadlau, MediaMarkt Vösendorf SCS-Nordring oder MediaMarkt Graz Seiersberg besichtigt werden. Vor Ort stehen fachkundige Berater von LUMA Küchen & Interieur für ausführliche Erst- und Planungsgespräche zur Verfügung.

Bei der Erstplanung werden sowohl die individuellen Wünsche der Kunden als auch die räumlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Von der einfachen Küchenzeile bis zur voll ausgestatteten Designküche, mit 27 möglichen Farben, unzähligen Dekoren und Materialien ist für jedes Küchenprojekt das Richtige dabei.

Im Anschluss erfolgt ein Termin, in dem ein LUMA Küchen & Interieur Fachberater zum Kunden kommt, um genau Maß zu nehmen.

Sobald der Feinschliff in der Planung erfolgt ist, kann die individuelle Traumküche in Auftrag gegeben werden.

Ist sie fertig, wird ein Liefer- & Montagetermin vereinbart, der von versierten Montagetischlern durchgeführt wird.





Nachhaltigkeit in der Traumküche

Neben der Energieeffizienz von Einbaugeräten spielen Nachhaltigkeitskriterien auch bei dem Material und der Produktion der Küchen sowie dem Transportweg eine große Rolle – immer unter Berücksichtigung der bestmöglichen Qualität. Aus diesem Grund arbeitet LUMA Küchen & Interieur unter anderem mit dem Hersteller SCHÜLLER, einem Möbelwerk aus Bayern, zusammen. Dadurch werden Transportwege kurz gehalten. Zudem ist der Hersteller als klimaneutraler Produzent zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie im MediaMarkt-Onlineshop.

