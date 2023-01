ENTDECKUNG DES JAHRES 2023 - NATURHOTEL CHESA VALISA****s

Ankommen, wohlfühlen und entspannen - das Naturhotel Chesa Valisa****s verspricht eine traditionelle Auszeit mit nachhaltigem Charakter.

Auf 1.200 Metern, oberhalb des Ortes mit Blick auf prächtige Berggipfel, eingebettet in die einzigartige Landschaft des Kleinwalsertales, liegt das harmonische und traditionsreiche Naturhotel Chesa Valisa****s, das von seinem rätoromanischen Ursprung so viel bedeutet wie „Walserhaus“.

Entspannung, Ruhe und Genuss sind im klimaneutralen Biohotel garantiert. Im 500 Jahre alten Stammhaus werden Traditionen mit modernem Zeitgeist vereint. Alle Neubauten entstanden in qualitätsvoller Vorarlberger Holzbauweise und Handwerkskunst und zeichnen sich besonders durch den schlichten, auf das Wesentliche reduzierten Stil aus, welcher an Ursprüngliches anknüpft. So bestechen die Neubauten des Biorefugiums durch naturbelassenes Holz, natürliche Materialien, klare Formen und Linien. Das Hotel besteht aus insgesamt drei Gebäuden: Dem 1507 erbauten Stammhaus, dem Haus Chesa mit seinem großen AlpinSPA und dem Naturhotel Chalet. Die Philosophie des Hauses, Ökonomie und Ökologie zu vereinen, beruht auf 6 Säulen, die von der intakten Natur um das Naturhotel, dem gesunden Wohnen und der erstklassigen Architektur über bewusste Ernährung, Programme für Vitalität und Fitness, Kunst und Kultur bis hin zu den Mitarbeiter:innen der NaturTALENTen reichen.

Neben gelebter Tradition hebt sich das, von Familie Kessler, familiengeführte Naturhotel Chesa Valisa****s vor allem durch Gastfreundschaft und Authentizität hervor. Seit 2005 zeichnet sich das Haus als erstes Bio-Hotel in Vorarlberg aus, fernab vom Trubel und in einladender Urlaubsidylle. Nachhaltigkeit zeigt sich in der Reduzierung auf Natürlichkeit, der Architektur mit regionaler Baukultur und der Verwendung ökologischer Materialien.

50 stilvolle und großzügige Zimmer und Suiten sorgen mit zeitlosem Design, Vollholzmöbeln und geölten Böden für höchsten Komfort mit Wohlfühlcharakter. In gemütlichem Ambiente, mit fantastischem Blick auf die Vorarlberger Natur- und Bergwelt, wird das Naturhotel Chesa Valisa****s zu einem besonderen Ort der Ruhe und Entspannung.

Das 2.000 m² große AlpinSPA mit 20.000 m² Garten lädt zur Entspannung und Regeneration ein, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Neben einem ganzjährig beheiztem Quellwasseraußenpool laden verschiedene Saunen wie Finnische Sauna, Laconium und Biosauna, Erlebnisduschen, großzügige Ruheräume und ein exklusiver Sonnenbalkon mit Schwebeliegen zum Genießen ein. Ein Soledampfbad, In- und Outdoor Kneippbecken und wohltuende Infrarotkabinen runden das Wohlfühlangebot perfekt ab. Das energetisierte Quellwasser vom hauseigenen Brunnen löscht nicht nur den Durst, sondern unterstützt auch beim Entschlacken des Körpers. Neben einem vielfältigen Massage-Angebot liegt der Schwerpunkt auf ayurvedischen Anwendungen, wobei eine Panchakarma-Kur zu den Behandlungs-Highlights gehört. Zahlreiche Programme für Vitalität, Fitness und Gesundheit, wie zweimal täglich angebotene Yoga-Kurse sowie aromatische Gesichtsbehandlungen mit veganen Kosmetikmarken unterstreichen den hohen Stellenwert des Natürlichen und Nachhaltigen im Naturhotel Chesa Valisa****s.

Seit 2005 steht das Genusshotel im Kleinwalsertal mit seiner 100% Bio-Vitalpension für bewusste Ernährung. Regionale, vegetarische, vegane, ayurvedische und vitale Geschmackskreationen aus dem Restaurant Kesslers Walsereck laden zum Gustieren ein. Vom ausgiebigen Frühstücksbuffet über ein vitaminreiches Salat- und Rohkostbuffet zu Mittag und einem gourmethaften 5-Gang-Wahlmenü am Abend - im Hotel bleiben keine Wünsche offen. Der Grüne Tag einmal pro Woche, an dem weder Fleisch noch Fisch serviert wird, zeigt die Einzigartigkeit und kreative Individualität im Naturhotel Chesa Valisa****s. Biologische, regionale und saisonale österreichische Spezialitäten gepaart mit ayurvedischen Gerichten überzeugten die Jury des Gault & Millau, das Hotel mit einer Haube und zur Entdeckung des Jahres 2023 auszuzeichnen. Bereits vor der Bio-Zertifizierung wurde nach der „Grünen Haubenküche“ gekocht, welche sich durch naturbelassene und regionale Lebensmittel auszeichnet. Seniorchefin Siglinde Kessler unterstreicht dies, indem sie sich liebevoll um den hoteleigenen Blumen- und Kräutergarten kümmert.



Das Naturhotel Chesa Valisa****s ist durch seine direkte Lage an der Skipiste der perfekter Ausgangspunkt für Wintersportvergnügen im Kleinwalsertal. Skifahrer, Skitourengeher, Schneeschuhwanderer, Langläufer und Rodler haben mit der Zwei-Länder-Skiregion Oberstdorf Kleinwalsertal ein sportliches Winterparadies, wo 130 Pistenkilometer, 70 Pisten und 48 Lifte darauf warten, erkundet und erfahren zu werden. Im Sommer bieten sich erlebnisreiche Wanderungen rund um das Naturhotel an, während Velofahrer die Möglichkeit haben, spannende Velotouren durch die Walser Bergwelt zu unternehmen. Geniale Voraussetzungen für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub im Kleinwalsertal. Eine klimaneutrale Auszeit wird bereits bei der Anreise ins Naturhotel ermöglicht. In nur 3 Stunden kann bequem per Bahn von Zürich nach Oberstdorf gereist werden. Alle Gäste, die nicht mit dem Auto anreisen oder auf das Auto im Urlaub komplett verzichten, erhalten als Dankeschön, ein Stück Walser Bergkäse. All diese Besonderheiten machen die Region zu einem Ort der Entschleunigung und Entspannung mit alpinem Lebensgefühl.

Ankommen, wohlfühlen und entspannen - das Naturhotel Chesa Valisa****s verspricht eine traditionelle Auszeit mit nachhaltigem Charakter!

Alle weiteren Infos unter www.naturhotel.at



