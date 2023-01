ASICS präsentiert den GEL-NIMBUS™ 25

ASICS präsentiert den GEL-NIMBUS™ 25 – den komfortabelsten Laufschuh auf dem Markt* Mit der neuen PureGEL™ Technologie für eine noch softere Landung und 20 % mehr FF BLAST™ PLUS ECO Dämpfung für ein besonders komfortables Lauferlebnis

9. Januar 2023, Neuss – ASICS präsentiert die neueste Version des beliebten

GEL-NIMBUS™ und damit den aktuell komfortabelsten Laufschuh auf dem Markt.* Der GEL-NIMBUS™ 25 wurde von Läufer*innen in einem unabhängigen Test des

“The Biomechanics Lab” in Südaustralien als die Nummer 1 im Punkt Komfort bewertet und bietet mehr Dämpfung sowie eine softere Landung als vergleichbare Modelle anderer Hersteller.

Der GEL-NIMBUS™ 25 verfügt über die neue PureGEL™ Technologie, die weicher ist als die bisherige GEL™ Technologie. Sie ist unsichtbar in der Zwischensohle platziert. Das PureGEL™ sorgt für Komfort bei jedem Schritt und garantiert zusammen mit der

FF BLAST™ PLUS ECO Dämpfung das bisher komfortabelste Lauferlebnis.

Das FF BLAST™ PLUS ECO enthält 20 % mehr Foam im Vergleich zu früheren Versionen und besteht zu mindestens 20 % aus biologischem Material. Die neue elastische, und gleichzeitig atmungaktive Zunge aus Knit-Material und der erleichterte Einstieg in den Schuh sorgen für Komfort und eine adaptive Passform.

Laura Bolgen, Senior Manager Global Product Line, Performance Running Footwear bei ASICS, sagt: „Gemäß der ASICS Designphilosophie basiert auch die Entwicklung vom GEL-NIMBUS™ 25 auf den folgenden vier Säulen:

Athlet*innen-Tests

Biomechanische Forschung

Verarbeitung

Nachhaltige Innovation

Bei der Entwicklung vom GEL-NIMBUS™ 25 haben wir die Messlatte sehr hoch gelegt. Wir wussten, dass unser ehrgeiziges Ziel, „den komfortabelsten Laufschuh zu entwickeln”, noch mehr Design- und Entwicklungsarbeit und interne und externe Tests sowie die Validierung durch Verbraucher*innen erfordern würde. Als Team sind wir unglaublich stolz auf das, was wir in den über 18 Monaten unermüdlicher Entwicklung erreicht haben, und wir hoffen, dass jeder Läufer und jede Läuferin den Unterschied spüren wird, den dieses einzigartig komfortable GEL-NIMBUS Modell zu bieten hat.“

Unabhängiger Komfort-Test durch „The Biomechanics Lab” in Südaustralien.

ASICS Global beauftragte Dr. Chris Bishop PhD vom „The Biomechanics Lab” in Südaustralien mit der Konzeption und Durchführung einer unabhängigen Studie, die den neuen GEL-NIMBUS™ 25 hinsichtlich des Komforts mit anderen Laufschuhen vergleicht. Er wurde zum einen mit drei Schuhen von anderen führenden Laufschuhmarken und zum anderen mit seinem eigenen Vorgängermodell, dem GEL-NIMBUS™ 24, verglichen. Die zentralste von insgesamt drei Forschungsfragen war: Ist der GEL-NIMBUS™ 25 komfortabler als die vier Vergleichsmodelle?

100 Läufer*innen (52 Männer, 48 Frauen) wurden für diese Studie rekrutiert, die sich über einen Zeitraum von acht Wochen erstreckte. Die Studienteilnehmer*innen liefen in allen fünf Paar Schuhen, die so abgeklebt waren, dass keine Marken- oder Designmerkmale zu erkennen waren. Die Proband*innen mussten drei Minuten lang auf einem instrumentierten Laufband mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h laufen und wurden gebeten, den Komfort jedes Schuhs anhand verschiedener Kriterien zu bewerten, darunter Fersendämpfung, Vorfußdämpfung, Stabilität und Vorfußflexibilität.

Eine unabhängige statistische Analyse der Ergebnisse unter Verwendung von drei verschiedenen Messmethoden wurde durchgeführt und die Ergebnisse waren eindeutig: Der GEL-NIMBUS™ 25 wurde als die Nummer 1 in Sachen Komfort bewertet.

Dr. Chris Bishop, Podologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität von Südaustralien, erklärt: „Komfort ist ein Wahrnehmungsfaktor, keine biomechanische Variable, und er ist nicht bei jedem Menschen gleich. Die Ergebnisse dieser Studie waren jedoch eindeutig: Der GEL-NIMBUS™ 25 war statistisch gesehen der komfortabelste Laufschuh im Test."

Der GEL-NIMBUS™ 25 ist für Männer und Frauen ab dem 1. Februar 2023 im ASICS Einzelhandel, in Online-Shops und in spezialisierten Laufsportgeschäften weltweit für

200 € erhältlich.

Mehr Informationen über ASICS und den GEL-NIMBUS™ 25: asics.com.

Über ASICS

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab, das auch weiterhin die Aktivitäten der gesamten Organisation leitet. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.





*Basierend auf einer unabhängigen Komfort Vergleichsstudie mit Konkurrenzprodukten, The Biomechanics Lab, South Australia.

Über eine Produktvorstellung würden wir uns sehr freuen und stehen bei Fragen gern zur Verfügung.



