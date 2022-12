Dealmeldung - Binder Grösswang berät Investoren beim Kauf von großen Teilen der Veritas Gruppe

Binder Grösswang hat die türkischen Investorenfamilien um Herrn Baran Celik und Herrn Nuvit Gundemir gemeinsam mit SZA Schilling, Zutt & Anschütz beim Erwerb großer Teile der Veritas Gruppe, einem insolventen deutschen Automobil- und Industriezulieferer, beraten.

Die Unterfertigung des Unternehmenskaufvertrags (Asset Deal) fand am 1. Dezember 2022 mit dem Insolvenzverwalter Dr. Jan Markus Plathner (Brinkmann & Partner) als Verkäufer statt. Der Unternehmenskauf umfasst die österreichische Tochtergesellschaft, drei deutsche Standorte in Gelnhausen (Hessen), Polenz und Neustadt (Sachsen) sowie sämtliche weitere Tochtergesellschaften in Bosnien, China, Türkei und Ungarn.

Das Binder Grösswang Team bestand aus Partner Philipp Kapl (Federführung, Corporate/M&A), Rechtsanwältin Mona Holzgruber und Rechtsanwaltsanwärter Florian Höllebauer (alle Corporate/M&A) sowie Rechtsanwältin Regina Kröll (Investitionskontrollrecht). Seitens SZA erfolgte die Federführung durch Max Hirschberger (Corporate/M&A) und umfasste insbesondere auch Stephanie Birmanns (Kartellrecht), Andreas Herr und Phillip Kablitz (alle Corporate/M&A).

Binder Grösswang war außerdem für Ungarn zusammen mit der Kanzlei Lakatos, Köves és Társai (Ádám Máttyus (Federführung, Corporate/M&A), Kornél Dirner und Viktoria Tamás (alle Corporate/M&A)) und für Bosnien zusammen mit der Kanzlei BDK Advokati (Vladimir Dašić (Federführung, Corporate/M&A), Nikolina Bajić und Sanja Dedović (alle Corporate/M&A)) verantwortlich.

Partner und Medienkontakt:

Dr. Philipp Kapl ist Partner bei Binder Grösswang mit Schwerpunkt auf M&A-Transaktionen und Private Equity.

T +43 1 534 80-810, kapl@bindergroesswang.at

Mag. (FH) Petra Hinterberger, Head of Corporate Communications & Business Development

T +43 1 534 80-669, hinterberger@bindergroesswang.at

