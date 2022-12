Lidl Österreich veröffentlicht vierten Nachhaltigkeitsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Presseaussendung von Lidl Österreich. Lidl Österreich veröffentlicht Vierten Nachhaltigkeitsbericht Konsequente Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Lidl Österreich hat seinen bereits vierten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der aktuelle Bericht für die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021 belegt die Fortschritte der laufenden Maßnahmen und bildet die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten Jahre ab.

Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht informiert Lidl Österreich transparent zu Maßnahmen, Erfolgen und Fortschritten mit aktualisierten Kennzahlen nach dem "Global Reporting Initiative (GRI)"-Standard. Ganz im Sinne der Ressourcenschonung wird der Bericht nur in digitaler Form auf der Unternehmenshomepage veröffentlicht.

„Unser neuer Nachhaltigkeitsbericht bestätigt, dass wir mit Blick auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2030 und mit unserem Engagement für mehr Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette bei Lidl auf einem guten Weg sind. Er zeigt gleichzeitig auch, dass wir noch viel zu tun haben. Nicht zuletzt wegen der sich schnell ändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen werden die Herausforderungen nicht kleiner. Mit der Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie nehmen wir diese weiterhin an. Denn die Erderwärmung erlaubt keine Verschnaufpausen“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Transparenz und strategische Weiterentwicklung für messbaren Erfolg

Um auch für die Zukunft die relevanten Nachhaltigkeitsthemen treffsicher zu identifizieren, hat Lidl Österreich Anfang 2022 eine neuerliche Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und den aktuellen Bericht daran ausgerichtet. Darüber hinaus gibt der Bericht einen Überblick über die weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie: „Um auf die drängendsten Herausforderungen der Zukunft einzugehen und gleichzeitig Kundenbedürfnisse optimal zu bedienen, wurde unsere strategische Ausrichtung mit dem CSR-Team und Expert:innen neu bewertet und weiterentwickelt. Unsere Ziele sind ambitioniert, umso wichtiger ist es, sie konsequent umzusetzen. Und genau das werden wir weiterhin tun“, bestätigt Wolf.

Neben vielen anderen Zielsetzungen hat sich Lidl Österreich vorgenommen, bis 2030 alle Filialen in Österreich zu 100% mit alternativ betriebenen Fahrzeugen zu beliefern und damit den CO 2 -Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Auch im Bereich Sortiment wird weitergearbeitet und beispielsweise das Bio-Angebot bis Ende 2023 auf 350 Artikel ausgebaut. Im Bereich „vegan“ möchte Lidl Österreich mit 400 Artikeln bis Ende 2025 die klare Nummer 1 im Diskont werden und damit die Zahl an klimafreundlichen Produkten deutlich steigern. Darüber hinaus fördert der heimische Diskonter den Ausbau erneuerbarer Energien und setzt weiterhin auf den Ausbau von Photovoltaikanlagen und E-Tankstellen an den Lidl-Standorten in Österreich.

Alle Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.lidl.at/verantwortung

Direkter Download Nachhaltigkeitsbericht: https://corporate.lidl.at/pdf/show/70523

Die Pressemitteilung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

--------------------------------

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Science Based Targets

Im August 2020 sind die Unternehmen der Schwarz Gruppe offiziell der Science Based Targets Initiative beigetreten und haben sich verpflichtet, wissenschaftlich validierte Klimaziele, sogenannte Science Based Targets, zu verfolgen. An diesen Zielen richtet sich seither die Strategie von Lidl Österreich aus. Damit leistet das Unternehmen einen messbaren Beitrag zur Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius.

---------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse@lidl.at