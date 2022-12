Studie Personalmangel in Kindergärten - nun müssen Taten folgen

Problem erkannt, Lösung bekannt, jetzt heißt es Verantwortung übernehmen, Herr Bildungsminister!

eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums bestätigt nun, was Kindergartenträger seit Jahren aufzeigen und was ihnen den Schlaf raubt: den eklatanten Personalmangel in der Elementarpädagogik.

In der beigefügten Presseinformation zeigen wir Lösungsmöglichkeiten auf. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Text in Ihre Berichterstattung einfließen lassen.

