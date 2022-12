Lech: Bürger:innen-Beteiligungsprozess für Platz-Gestaltung

Gemeinsam Platz für Zukunft erarbeiten – Bereich zwischen Pfarrkirche, Schule und Haus des Kindes neu gestalten – Ideen im Bürger:innen-Beteiligungsprozess sammeln – Gemeinde Lech geht neue Wege

Lech, 22.12.2022 – Die Gemeinde Lech geht neue Wege und will gemeinsam mit der Lecher Bevölkerung den Platz zwischen Pfarrkirche, Schule und Haus des Kindes neu konzipieren. „Weil es uns wichtig ist, dass wir gemeinsam die Zukunft der Gemeinde gestalten, haben wir einen Bürger:innen-Beteiligungsprozess gestartet“, erklärt Bürgermeister Gerhard Lucian. Es gilt herauszufinden, wie dieser Bereich bestmöglich ausschauen kann. Der Platz wird zukünftig ein wesentlicher Teil des neuen Lecher Dorfkerns, zusammen mit dem Dorfhus und den Lechwelten sein. „Ziel von uns allen ist es, den Platz so umzugestalten, dass er von allen gerne besucht wird, wo wir gerne verweilen, interessante Veranstaltungen besuchen und die Kinder spielen können“, sagt Vizebürgermeisterin Cornelia Rieser.



Miteinander weiterdenken

Die Gemeinde hat online und im Rahmen von mehreren Workshops die Ideen der Lecherinnen und Lecher gesammelt. Und es war ein großer Erfolg: Insgesamt haben rund 130 Personen mitgemacht.



Einige haben ihre Vorschläge digital übermittelt, andere wiederum haben die Gelegenheit genutzt, ihre Ideen beim Bürger:innen-Abend am 8.12. an gemeinsamen Ideenstammtischen einzubringen und zu diskutieren. Schließlich gab es einen Workshoptag am 9.12., mit all jenen, die unmittelbar von der Gestaltung des Platzes betroffen sind. An diesem Tag wurde weiter intensiv an Ideen gearbeitet. Außerdem galt es, gemeinsame Empfehlungen für die nächsten Umsetzungsschritte auszuarbeiten.



Mit dem Ergebnis können die Planer:innen nun sehr gut weiterarbeiten und konkrete Gestaltungsvorschläge entwickeln.



„Als Bürgermeister der Gemeinde danke ich allen recht herzlich, die sich eingebracht und so begeistert mitgemacht haben! Wir gehen damit einen ganz neuen Weg, in dem wir die Lecherinnen und Lecher in die Gestaltung der Gemeinde aktiv miteinbeziehen. Miteinander entstehen immer noch die besten Ideen!“, so der Bürgermeister.

