Mit DEPOT zum glanzvollen Jahresabschluss

Wo es funkelt und glitzert: Yes, it’s partytime!

Niedernberg, 22. Dezember 2022 – 29, 30, 31 – die letzten Dezembertage sind in Sichtweite und ein in vielerlei Hinsicht bewegendes Jahr ist auf der Zielgeraden. In jedem Ende steckt ein Anfang – was DEPOT damit zu tun hat? Jede Menge – dank Silvesterparty Ideen & Inspirationen, die den letzten Abend des Jahres 2022 unvergesslich machen. Vom glitzernden Tischset über funkelnde Luftschlangen und stylischen Gläsern bis zum noblen Sektkühler – Deutschlands führender Deko- und Einrichtungsspezialist weiß, auf was es ankommt, um optimal ins neue Jahr zu starten.

Goldene Augenblicke

Auf der festlich gedeckten Tafel bildet das Wende-Tischset Capiz die edle Basis. Lieber ein Tischläufer? Dafür bietet sich Crochet Glam an. Um Punkt 00 Uhr ist es soweit, dann gilt es anzustoßen, zum Beispiel mit den neuen Champagnergläsern Schliff, dem Sektglas Rille im extravaganten Gold-Look oder – auch hier gibt Gold den Ton an – den glamourösen Cocktailbechern Jana. Gut temperiert, ist exzellent getrunken – dafür sorgt der edle Sektkühler Noble. Selbstverständlich im goldenen Gewand.

Randzucker, Rosegold Prosecco Schimmer und getrockneter Himbeerstreusel: Das sind die Zutaten, die in Pimp Your Drink stecken, und am Tisch für Spaß und Unterhaltung sorgen. Es ist schließlich, was die Servietten passend verkünden … Time to Party. Stilvoll sind auch die goldenen Serviettenringe Pure – und ein unschlagbares Paar in Kombination mit den neuen Stoffservietten Melange.

Sterne, Glück und Glamour

Passend dazu, und alles andere als Nebendarsteller, sind die Luftschlangen Metallic, die nicht nur in Gold glänzen, sondern auch in Weiß. Wer die Sterne nicht nur am Nachthimmel sehen möchte, kann auf die bunte Streudeko Paperstars zurückgreifen. Gleich in 100-facher Ausführung fürs Silvestervergnügen. Auch die zweieinhalb Meter lange Deko-Girlande Tassel trägt ihren Anteil zu einer glamourösen Party bei.

Und was brauchen wir alle neben Gesundheit fürs kommende Jahr? Glück, Glück und noch mal Glück. Auch dafür wird man bei DEPOT fündig. Das goldene Hufeisen bringt als kleines Präsent für Familie und Freunde jede Menge Potenzial mit. Und mit dem Glückslicht Silvester steht dem neuen Jahr nichts mehr im Wege.

Bilderdownload: https://we.tl/t-JJ1D7pcNor Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

