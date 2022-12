Topaktuelle Publikation: “Sustainability Law – Das Recht der Nachhaltigkeit“

Topaktuelle Publikation von Binder Grösswang Rechtsanwälte: Sustainability Law – Das Recht der Nachhaltigkeit

Am 15. Dezember 2022 wurde die Erstausgabe des Fachbuches "Sustainability Law – Das Recht der Nachhaltigkeit" bei Binder Grösswang Rechtsanwälte präsentiert. In der topaktuellen Publikation, an der zahlreiche Experten der Kanzlei mitgewirkt haben, werden die rechtlichen Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchtet.

"Wir freuen uns sehr, die Ergebnisse unserer intensiven Auseinandersetzung mit diesem hochaktuellen Thema in Händen halten zu können", erklärt Raoul Hoffer, Autor und Leiter des Think-Tanks FutureLab von Binder Grösswang. "Nachhaltigkeit ist eines der wesentlichen Themen unserer Zeit und das zeigt sich auch in einer Fülle von neuen rechtlichen Fragestellungen. Unser Buch soll hier Antworten geben - es bietet einen umfassenden Einblick in besonders wichtige Aspekte des österreichischen und EU-Nachhaltigkeitsrechts."

Unter anderem durch den Klimawandel und die daran gebundene Notwendigkeit eine nachhaltige Perspektive in den Mittelpunkt zu rücken aber auch aufgrund der in der breiten Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommenen Bedeutung von Diversity und sozialer wie auch ökonomischer Verantwortung, treten auch rechtliche Fragestellungen immer mehr in den Vordergrund. „Sustainability Law“ – das Recht der Nachhaltigkeit – wird dadurch zu einem immer wichtigeren Rechtsbereich der heutigen Zeit. Dabei bezeichnet „Sustainability Law“ kein eigenständiges Rechtsgebiet, sondern dient als Ergänzung bestehender Rechtsvorschriften und ist eine über viele Rechts- und Anwendungsbereiche gestreute Rechtsmaterie.

Bei Binder Grösswang ist Sustainability seit vielen Jahre in der DNA verankert und nimmt bei der strategischen Ausrichtung der Kanzlei eine zentrale Rolle ein. Zusammen mit dem Schwerpunkthema Digitalisierung bildet Nachhaltigkeit einen Grundstein für den 2022 gegründeten Think Thank FutureLab.

Die Kanzlei konnte diesen Zukunfts-Focus und ihr Commitment zu Sustainability im Oktober 2022 auch im Rahmen eines Sponsorings für den Wissenschaftsfonds FWF und dessen gemeinnützige Stiftung alpha+ verankern. Binder Grösswang finanzierte zwei Förderboni, um so zukunftsweisende und nachhaltige Grundlagenforschung zu forcieren.

Über Binder Grösswang:

Binder Grösswang berät seit 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Binder Grösswang beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen. Die Kanzlei betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen. www.bindergroesswang.at

