Über 95 Prozent Primärenergiebedarf können eingespart werden

Mönchengladbach/Düsseldorf/Bregenz, 19. Dezember 2022 – Letztlich waren es dann doch knapp sechs Monate: Dieser Tage hat die Renowate GmbH den seriellen Sanierungsprozess ihrer ersten beiden Gebäude in der Zeppelinstraße in Mönchengladbach erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben mit einer Bauzeit von rund vier Monaten geplant,“ erinnert sich Hubert Rhomberg, Eigentümervertreter von Rhomberg Bau, der das Joint Venture gemeinsam mit dem deutschen Wohnungsunternehmen LEG Immobilien gegründet hat. „Aber wie das bei einem Pilotprojekt ist, das eine oder andere dauert dann doch etwas länger.“ Allerdings hat es sich gelohnt: Die zwei Wohnkomplexe aus den 50er Jahren sind nun energetisch auf den neusten Stand gebracht und helfen ihren Bewohner:innen dabei, spürbar Heizkosten einzusparen. Mittel zum Zweck waren digitale, serielle Modernisierungsprozesse im industriellen Maßstab, die den Bau beschleunigen und Sanierungskosten dämpfen.

Neben einer neuen Fassadendämmung inklusive neuer Fenster und Türen, Kellerdecken- und Dachdämmung wurden seit Juli die komplette Gebäudetechnik saniert und neue Heizzentralen mit hocheffizienten Wärmepumpen installiert. Zudem wurden Vorrichtungen für eine spätere Installation von Photovoltaik-Anlagen geschaffen. „Erste Messungen der Energieverbräuche zeigen, dass über 95 Prozent des Primärenergiebedarfs eingespart werden“, erklärt Hubert Rhomberg. „Das ist sogar mehr, als es der KFW55-Standard der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vorschreibt. Eine echte Entlastung für die Umwelt. Und die Geldbeutel der Mieter:innen.“

Hinzu komme, dass die Bewohner:innen bei der seriellen Sanierung durch Renowate ihr eigenes Zuhause während der Bauphase weiternutzen können. Auch Baustellenlärm und -staub werden auf ein Mindestmaß reduziert. Der Grund ist, dass sämtliche Vorarbeiten der Baumaßnahme weitgehend digitalisiert erfolgt sind, unter anderem durch die Vermessung mittels Drohnen und die Anfertigung eines digitalen Gebäudezwillings.

Aktuell laufen die Sanierungsarbeiten bei einem weiteren Gebäude in Mönchengladbach, zwei Projekte stehen in den Startlöchern. Hier erwarten sich die Verantwortlichen bereits kürzere Baudauern. Insgesamt stehen bis 2024 14 Modernisierungsprojekte an.

Klimaschutz in Serie

Erst Anfang April dieses Jahres hatte der Bregenzer Bau-Komplettanbieter Rhomberg Bau mit der LEG Immobiliengruppe aus Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, das neue Unternehmen Renowate GmbH gegründet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Lösungen für die Dekarbonisierung von bestehenden Wohngebäuden zu entwickeln und so mitzuhelfen, die ambitionierten Klimaschutzziele der Europäischen Union zu erreichen. Rhomberg bringt seine jahrzehntelange Erfahrung mit ressourcen- und umweltschonenden Bauweisen in das Joint Venture ein, die den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes umfassen. Dazu setzt der innovative Familienbetrieb auf Bauen mit Holz, die Chancen der Digitalisierung sowie Systembau.

Weitere Informationen unter www.renowate.earth.

