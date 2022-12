Kinderfreunde sparen jährlich 350 Tonnen CO2 ein

Jährlich 350 Tonnen weniger CO2, eigene Sonnenkraftwerke für 8 Kindergärten und tonnenweise regionales, saisonales Obst und Gemüse - Die Wiener Kinderfreunde sind Umweltfreund*innen.

die Wiener Kinderfreunde vermitteln Nachhaltigkeit nicht nur mehr als 12.000 Kindern in ihrer pädagogischen Arbeit, sondern leben sie auch. Seit einigen Jahren hat die Wiener Familienorganisation mit 2.500 Mitarbeiter*innen dabei - ähem - den Turbo eingeschaltet. Beim Energieverbrauch, bei der eigenen Sonnenstromproduktion, beim Essen, beim Transport und vielem mehr. Warum die beiden Geschäftsführer*innen und der Vorsitzende dazu das Werkzeug in die Hand nahmen und was die aktuellen Leuchtturmprojekte sind, lesen Sie in der beigefügten Presseinformation.

