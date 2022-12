Fortinet vereinfacht Netzwerksicherheitsbetrieb mit Managed Cloud-Native Firewall Service via AWS

Fortinet vereinfacht Netzwerksicherheitsbetrieb mit Managed Cloud-Native Firewall Service via AWS FortiGate CNF bietet Security der Enterprise-Klasse verwaltet von Fortinet sowie Cloud-native Integrationen auf AWS, um die Betriebsabläufe von Cybersecurity-Teams zu vereinfachen, zu skalieren und zu modernisieren

Wien – 15. Dezember 2022: Fortinet®, ein weltweit führender Anbieter von umfassenden, integrierten und automatisierten Cybersicherheitslösungen, hat angekündigt, dass die FortiGate Cloud-Native Firewall (FortiGate CNF) via Amazon Web Services (AWS) verfügbar ist. FortiGate CNF ist ein verwalteter Next-Generation Firewall-Service der Enterprise-Klasse, der speziell für AWS-Umgebungen entwickelt wurde. Die Lösung beinhaltet KI-gestützte FortiGuard Security Services für die Erkennung und den Schutz vor externen sowie internen Bedrohungen in Echtzeit. FortiOS ermöglicht eine konsistente Netzwerksicherheit in AWS- und On-Premises-Umgebungen.

Kunden können die Verwaltung ihrer Netzwerksicherheitsinfrastruktur mit der FortiGate CNF an Fortinet auslagern und sich so stärker auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren. Gleichzeitig vereinfacht die Lösung die Einführung wirksamer Security-Richtlinien, um geschäftskritische Anwendungen und Daten zu schützen. Die FortiGate CNF unterstützt AWS und ist ab sofort über den AWS Marketplace erhältlich. Damit erhalten Kunden Zugriff auf die KI-gestützten FortiGuard Security Services. Dazu gehören unter anderem URL-Filter, DNS-Filter, Intrusion-Prevention-Systeme (IPS), Anwendungskontrolle und weitere FortiGuard Security Services.

Mit FortiGate CNF können Kunden folgende Vorteile nutzen:

Flächendeckender Schutz zu optimierten Kosten: Die FortiGate CNF ermöglicht es, die Security übergreifend über Cloud-Netzwerke, Verfügbarkeitsregionen und Virtuelle Private Clouds (VPCs) in einer Cloud-Region zu bündeln. Die Lösung bietet native AWS-Unterstützung, um die Ausgaben für Cloud-Sicherheit zu optimieren, und nutzt für ein besseres Preis-Leistungsverhältnis AWS Graviton-basierte Instanzen.

Vereinfachter Netzwerksicherheitsbetrieb mit Cloud-nativen Integrationen: Die FortiGate CNF bietet eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche (User Interface, UI), die kaum Security-Expertise erfordert. Die Lösung vereinfacht es, robuste Security-Richtlinien festzulegen und umzusetzen, darunter etwa dynamische, Metadaten-basierte Richtlinien auf AWS. Dank dieser AWS-Unterstützung können Security-Teams mit der Geschwindigkeit und Skalierung der Applications-Teams Schritt halten. Die Unterstützung von AWS Gateway Load Balancer macht eine Do-It-Yourself-Automatisierung überflüssig und trägt dazu bei, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Umgebungen zu sichern sowie gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Darüber hinaus vereinfacht die Unterstützung von AWS Firewall Manager das Security-Management und automatisiert den Security-Rollout.

Verbesserte Compliance durch konsistente Sicherheit der Enterprise-Klasse bei On-Premises- und Cloud-Bereitstellungen: Im Rahmen einer Umfrage unter mehr als 800 Cybersecurity-Experten gaben 78 Prozent der Befragten an, dass eine Cloud-Sicherheitsplattform mit einem integrierten Dashboard ihnen helfen könnte, ihre Daten in der gesamten Cloud besser zu schützen und ihr Sicherheitsprofil zu stärken. Die FortiGate CNF bietet ein intuitives Dashboard, um Security-Richtlinien in den AWS-Bereitstellungen der Kunden unkompliziert zu verwalten. Als Teil der Fortinet Security Fabric-Plattform bietet sie zusammen mit dem FortiManager eine einheitliche Oberfläche, um die Richtlinienverwaltung zu zentralisieren, die Transparenz zu erhöhen und die Richtliniendurchsetzung auf AWS und darüber hinaus zu automatisieren. Diese Funktion hilft Cybersecurity-Teams, Sicherheitskontrollen über hybride Cloud- und On-Premises-Implementierungen hinweg nahtlos und effektiv anzuwenden.

Verbessert mit KI-gestützten globalen Bedrohungsdaten: Die FortiGate CNF umfasst eine Reihe bewährter FortiGuard KI-gestützter Security Services, die die FortiGuard Labs entwickelt und kontinuierlich verbessert haben. Die FortiGate CNF mit FortiGuard Security Services nutzt KI/Machine Learning (ML)-Modelle und ermöglicht ein proaktives Sicherheitsprofil. Dank Echtzeit-Bedrohungsinformationen, verhaltensbasierter Erkennung und automatisierter Prävention kann diese Lösung bekannte und unbekannte Bedrohungen abwehren.

Fortinet und AWS – produktives Miteinander

Die FortiGate CNF ist das jüngste Beispiel für Fortinets Bestreben bei der Bereitstellung Cloud-nativer Services um Fortinet-Kunden zu unterstützen. Fortinets Zusammenarbeit mit AWS stellt sicher, dass die öffentlichen Cloud-Workloads durch branchenführende, auf umfassenden Bedrohungsinformationen basierende Sicherheitslösungen geschützt werden. Fortinets Unterstützung der AWS-Services vereinfacht das Cybersecurity-Management, schafft vollständige Transparenz in den Umgebungen und bietet umfassenden Schutz für sämtliche Workloads und Anwendungen. Die Fortinet Security Fabric, die leistungsstärkste Cybersecurity-Mesh-Plattform der Branche, bietet in jeder Phase der Migration in die Cloud sicherheitsorientierte Netzwerke und anpassbaren Cloud-Schutz für maximale Flexibilität und Kontrolle.

John Maddison, EVP of Products und CMO bei Fortinet

„Unternehmen, die ihre Cloud-Nutzung forcieren, haben mitunter weder Ressourcen noch Zeit dafür, ihre Cloud-Security aufzubauen, zu skalieren oder anzupassen, um mit dem Tempo ihres Betriebs Schritt zu halten. Als Managed Next-Generation Firewall-Service entlastet die FortiGate CNF den Netzwerksicherheitsbetrieb und unterstützt die Kunden dabei, erstklassige Cloud-Security bereitzustellen.“

Dave Ward, GM, Application Networking, AWS

„Wir wissen, dass Unternehmen die Sicherheit in der Cloud weiter vereinfachen und modernisieren möchten. Um anpassbare Cloud-Security-Lösungen bereitzustellen arbeiten wir mit Fortinet zusammen. Mit der FortiGate CNF können Kunden zuverlässig arbeiten, ihre Agilität steigern und alle Vorteile nutzen, die AWS zu bieten hat. Als vollständig verwalteter Cloud-Native Service bietet die FortiGate CNF Firewall-Services der Unternehmensklasse und Netzwerksicherheit, die dabei hilft, Risiken zu reduzieren, Compliance zu verbessern und Security-Investitionen der Kunden zu optimieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Fortinet, um unseren gemeinsamen Kunden bei der Umsetzung ihrer Cloud-Sicherheitsziele zu helfen.”

Simon Lau, CIO & CISO, Yedpay

„Fortinet war die erste Wahl, als die Entscheidung gefallen war, unsere Workloads von einem Rechenzentrum in eine Public-Cloud-Umgebung auf AWS zu verlagern. Durch den Einsatz von Fortinets Cloud-Security-Lösungen zur Ergänzung der eigenen AWS-Sicherheitsgruppen konnten wir unsere Cloud-Migration auf nur einen Monat beschleunigen. In der Regel würde dieser Prozess ein Jahr dauern. Mit der Einführung der FortiGate CNF freut sich Yedpay auf einen Managed-Firewall-Service, der durch die gemeinsame Cloud-Infrastruktur-Expertise von Fortinet und AWS unterstützt wird. Das stärkt unsere bestehende Cloud-Security weiter und ermöglicht ein sicheres Wachstum unseres Unternehmens.”

