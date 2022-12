Verschiebung der Pressekonferenz auf 22.12. selber Ort und Uhrzeit

S.g. Presse!

Aufgrund unaufschiebarem Amtstermin von Dr. Pöttler, welche just am 15.12. in Salzburg um 9 Uhr kurzfristig anberaumt war, konnte die heutige Pressekonferenz nicht stattfinden und wurde verschoben.

Wir bitte um Entschuldigung.

Dank dem oö Presseclub konnte noch vor Weihnachten ein Ersatztermin gefunden werden.

siehe Einladungslink: https://www.presseclub.at/home/alle-veranstaltungen?day=20221222

Das Thema wird nun ein anderes sein:

1 Die Gelben www.die-gelben.at

2 Landtagswahl in Salzburg

3 und ein brisantes Stadt Linz Thema

viele liebe Grüße

Dr. Gollner

Dr. Pöttler

Bert Neubauer