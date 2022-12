Last-Minute-Weihnachtsshopping bei MediaMarkt

Last-Minute-Weihnachtsshopping bei MediaMarkt Bis 21.12., 12:21 Uhr bestellt, pünktlich am 24.12. unterm Baum

Vösendorf, 15. Dezember 2022 – Endspurt für das Christkind, doch so kurz vor Weihnachten hilft MediaMarkt nochmal ordentlich mit. Die Nummer 1 bietet tausende Geschenkideen für jede Geldbörse und versandkostenfreien Paketversand für besonders entspannte Weihnachtseinkäufe. Wer bis 21.12. um 12:21 Uhr im Onlineshop unter mediamarkt.at seine Weihnachtseinkäufe tätigt, erhält lagernde Geschenke pünktlich bis 24. Dezember geliefert. Unentschlossenen hilft die MediaMarkt-Geschenkkarte zum Selbstdruck auch in allerletzter Minute.

Punktlandung Heiligabend – dank MediaMarkt

Im Weihnachtsstress wird die Zeit oft zu knapp, um noch alle Geschenke für die Liebsten rechtzeitig zu besorgen. Aber nicht bei MediaMarkt, denn da kann aus einem riesigen Produktsortiment aller Marken das perfekte Geschenk noch bis 21.12.2022 um 12:21 Uhr bestellt werden, damit es am Weihnachtsabend rechtzeitig unter dem Baum liegt. Die pünktliche Lieferung gilt für alle lagernden Produkte. Obendrein freuen sich Kunden über den kostenlosen Paketversand bei Bestellungen im Onlineshop unter mediamarkt.at.

In allerletzter Minute

All jene, die am 24. Dezember noch ohne Geschenk dastehen, finden bei MediaMarkt die rettende Lösung. Fast alle* Media Märkte in Österreich haben am Weihnachtstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es eine große Auswahl der besten Geschenke ausgestellt und gleich mitnahmebereit.

Ganz bequem können lagernde Tech-Produkte auch online bestellt und via Click & Collect Express binnen der nächsten 30 Minuten im umliegenden Markt abgeholt werden.

Inspiration für Technik-Fans

D er perfekte TV für all jene, die weder auf Heimkino-Feeling noch auf Gaming verzichten wollen. Der SONY XR-65X90K 65 Zoll Bravia XR 4K Ultra HD Smart Google TV bietet m ehr als nur brillante Bildqualität.

Das BIGBEN Case für NINTENDO Switch in Regenbogenfarben schützt die Konsole auch unterwegs und ist ein echter Eyecatcher.

Kabellose Kopfhörer, wie die HUAWEI Freebuds Pro 2 , sind das Must-Have des Jahres, die auch bestimmt im nächsten Jahr, wenn der Neujahrsvorsatz den Fitness Studio Besuch vorsieht, eine Menge Freude bereiten.

Gemeinsame Gaumenfreuden verbinden! Was gibt es Schöneres als zusammen am Tisch Platz zu nehmen und langsam sein Essen auf dem GASTROBACK Design Raclette-Fondue Advanced Plus 42562 zu brutzeln?

Ein Tipp an die Männerwelt – der DYSON HD07 Supersonic, Nickel/Kupfer lässt Frauen-Augen ganz besonders funkeln und Haare glänzen.

Wer Last-Minute ganz genau nimmt

Es läutet schon an der Tür, die Gäste wollen hereinkommen und noch kein Geschenk? Schnell MediaMarkt-Geschenkkarte im Onlineshop kaufen und bequem zuhause ausdrucken – Merry Christmas!

*Ausnahmen: MediaMarkt Wiener Neustadt öffnet von 10 bis 13 Uhr, MediaMarkt Dornbirn, MediaMarkt Bürs, MediaMarkt Feldkirch und MediaMarkt Wien Lugner City von 8 bis 13 Uhr, MediaMarkt Ried von 9 bis 14 Uhr, MediaMarkt Horn von 9 bis 12 Uhr, MediaMarkt Wien Gerngross und MediaMarkt Passage Linz von 9:30 bis 13 Uhr.

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Anna

Sollereder



Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at