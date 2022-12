ipuro - Limited Edition mit drei exklusiven Dufterlebnissen

Winterwunder für warme Wohlfühlmomente: ipuro shine bright

Niedernberg, 15. Dezember 2022 – Weihnachten steht vor der Tür – und ipuro lässt mit der neuen Limited Edition shine bright gleich drei ganz besondere Duftkompositionen hinein. Der erste Schnee ist gefallen, die Winterjacken sind im Dauereinsatz. Es ist der perfekte Augenblick für warme Wohlfühlmomente, die Herz und Seele berühren, wie sie dieses glanzvolle Trio der neuen Duftserie beschert: ipuro ice ice baby, ipuro golden glow und ipuro shooting star. Erhältlich sind die drei Raumdüfte jeweils in zwei Versionen – als Diffusor mit 240 Millilitern sowie als Duftkerzen in zwei Varianten, die jeden Wohnraum oder Homeoffice mit winterlicher Magie verzaubern. Und da das Auge gewissermaßen „mitriecht“ – auch das hochwertige Design der Drei lässt keine Wünsche offen. Die Reise durch Schnee und Eis beginnt.

Es glitzert und es funkelt, die Sonne strahlt. Und beim verträumten Blick aus dem Fenster legen sie sich sanft auf den weiß bedeckten Boden, Schneeflocke um Schneeflocke. Hinterm Fenster entfaltet ipuro ice ice baby all seine Kraft – gewonnen aus der Kombination von frisch duftendem Wacholder, Birke und Lavendel, akzentuiert mit Zitrone, Bergamotte und Orange sowie warmen Basisnoten von Jasmin bis Zedernholz. So wird aus einem eisig kalten Wintertag mit Minustemperaturen ein Tag mit vielen unverwechselbaren Plusmomenten.

So sinnlich, so inspirierend, so einladend: Der Morgen beginnt – und zaubert gleich ein zufriedenes Lächeln auf unsere Lippen. Der Duft warmer Schokolade erfüllt den Raum, unterlegt von einem Mix roter Früchte, umspielt von dezenter Vanille und edel verfeinert dank hochwertiger Holznoten. Der Start mit ipuro golden glow – er ist so wohltuend wie die ersten Sonnenstrahlen, die sich sanft auf unsere Haut legen. Ein Kurztrip in eine orientalisch fruchtige Duftwelt, der Vorfreude auf den nächsten Tag weckt.

Die Sterne am Himmel, ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit im Herzen, das uns strahlen lässt: Es ist der Zauber der Nacht, der uns mit ipuro shooting star Schritt für Schritt auf dem magischen Spaziergang durch die dunklen Gassen der winterlichen Stadt begleitet. Zuhause angekommen wartet eine würzig wärmende Duftkomposition, die an das Knistern von Holz im Kamin erinnert – untermalt durch schwarzen Pfeffer, pointiert durch den Zitrusduft der Bergamotte, versüßt mit Orangenblüten und veredelt mit floralen Facetten wie Jasmin und Rose.

ipuro ice ice baby

Kopfnote: Zitrone, Bergamotte, Orange, Blattgrün, Birke, Wacholder

Herznote: Lavendel, Patschuli

Basisnote: Zedernholz, Amber, Jasmin, Moschus

Ausführungen: Diffusor 240 m (34,99 €), Kerze 270 g (24,99 €), Kerze 500 g (44,99 €)

Erhältlich: Bei DEPOT und ipuro.com

ipuro golden glow

Kopfnote: Bergamotte, Grapefruit, Blattgrün

Herznote: Jasmin, Veilchen, Kakao, Pfeffer

Basisnote: Patschuli, Vetiver, Vanille, Moschus, Zedernholz

Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Kerze 270 g (24,99 €), Kerze 500 g (44,99 €)

Erhältlich: Bei DEPOT und ipuro.com

ipuro shooting star

Kopfnote: Bergamotte, Schwarzer Pfeffer, Zitrone, Klementine, Olibanum

Herznote: Jasmin, Rose

Basisnote: Moschus, Zedernholz, Sandelholz

Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Kerze 270 g (24,99 €), Kerze 500 g (44,99 €)

Erhältlich: Bei DEPOT und ipuro.com

Über ipuro

ipuro ist Marktführer für dekorative Raumdüfte, gegründet im Jahr 2004 von Christian Gries. Neben aufregenden und inspirierenden Duftkreationen hat die Marke zahlreiche technische Innovationen im Portfolio, darunter elektrische Duftlösungen für das Smart Home. Erhältlich bei DEPOT, depot-online.de und Partnern. Mehr erfahren Sie unter: www.ipuro.com und www.depot-online.at.

Rückfragen & Kontakt:

Jaqueline Martin

Gries Deco Company GmbH

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com