Die Telefonseelsorge möchte ein Stück Weihnachten mit Einsamen und Verzweifelten teilen Leiterin Antonia Keßelring: Die Telefonseelsorge hat zu Weihnachten Hochkonjunktur – Tipps für ein harmonisches Fest – Angebote in Pfarren für Menschen, die mit anderen feiern möchten Die Telefonseelsorge ist kostenlos Tag und Nacht unter der Nummer 142 erreichbar.

Wien, 14. Dezember 2022 - Antonia Keßelring, Leiterin der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, kennt die Sorgen und Probleme der Menschen, die besonders rund um Weihnachten groß sind: „Alles, was man übers Jahr vor sich herschiebt und verdrängt, rückt zu Weihnachten in den Vordergrund und tut besonders weh.“

Antonia Keßelring umreißt das Idealbild von Weihnachten: strahlende Gesichter, erleuchteter Christbaum, festliches Essen, alle haben sich richtig lieb. Das könne jedoch oft nicht erfüllt werden, was zu Konflikten und Traurigkeit führe. Weihnachten als das Fest der Liebe und der Familie werde für viele nicht so erlebt, weil sie etwa nichts Schönes geschenkt bekommen oder sich mit Verwandten streiten, so Keßelring. Auf kein Fest werde so viel gewartet wie auf Weihnachten. Dadurch baue sich ein enormer Erwartungsdruck auf. Antonia Keßelring sagt, dass es in jeder und jedem von uns ein Kind gibt, das sich nach Geborgenheit, Angenommensein und Aufgehobensein sehnt.

Sie erlebt jedoch, dass bei vielen Menschen das „Weihnachtsungeheuer“ bereits ab Ende November durch die Gänge schleicht und zubeißt: diese große Angst der Menschen, zu Weihnachten nicht das zu bekommen, was sie sich erwarten und was sie benötigen - sowohl im materiellen als auch im immateriellen Sinne.

Besonders schlimm, so Keßelring, sei die Zeit rund um Weihnachten, wenn unterm Jahr ein Kind gestorben oder es zu einer Trennung gekommen ist. Alle Verluste, die man im Jahr erlitten hat, „marschieren“ nochmals auf. Es ist dann das erste Weihnachten ohne einen geliebten Menschen.

Telefonseelsorge: ein Stück Weihnachten teilen

Personen in dieser schweren Zeit zu helfen, ist die Mission von Antonia Keßelring und ihrem Team von 170 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Menschen bei der Telefonseelsorge möchten den Anruferinnen und Anrufern Zeit schenken, für sie da sein, ihnen zuhören und einfach ein offenes Herz haben. Es gehe nicht darum, alles zu besprechen, sondern darum zuzuhören und den Menschen ernst zu nehmen. Es gehe den Anruferinnen und Anrufern danach besser, und sie seien erleichtert alles einmal ausgesprochen und einen Raum dafür bekommen zu haben. Antonia Keßelring erinnert sich an eine Anruferin, die nach einem Gespräch gesagt hat: „Es hat gutgetan, mit Ihnen zu reden. Ich zünde mir jetzt noch eine Kerze an, dann kann ich in Ruhe schlafen gehen. Morgen ist ein neuer Tag.“

Tipps: Wie kann man den Erwartungsdruck herausnehmen?

Die Leiterin der Telefonseelsorge hat einige Tipps, wie man Weihnachten für alle Familienmitglieder harmonisch gestalten kann: Am besten spricht man im Vorfeld mit allen Beteiligten über Wünsche und Vorstellungen der gemeinsamen Feier. Ganz konkret: Wie soll sie ablaufen, welches Essen wird es geben,…

Verbringt man mehrere Weihnachtsfeiertage miteinander, sollte man sich Auszeiten verschaffen: ein Spaziergang an der frischen Luft wirke Wunder. Man sollte sich realistisch überlegen was man sich selbst zutraut und auch Dinge auslagern, damit die Vorbereitungen nicht an einer Person hängen bleiben.

Die Telefonseelsorge ist auch per Chat und Mail (www.onlineberatung-telefonseelsorge.at) für alle da, die niemanden haben, mit dem sie feiern können, und hilft auch nach den Feiertagen, wenn Menschen verzweifelt sind, weil Weihnachten nicht ihren Erwartungen entsprochen hat.

Gemeinsam Weihnachten feiern

Für alle, die zu Weihnachten gerne mit anderen feiern oder auch ihrer Trauer um einen geliebten Menschen Raum geben möchten, gibt es in der Erzdiözese Wien in einigen Pfarren Angebote, hier einige Beispiele:

24.12.2022, 19:00 Uhr, Gemeinde St. Elisabeth (St.-Elisabeth-Platz 9, 1040 Wien): Feier für Menschen, die gerne gemeinsam feiern möchten. Anmeldung bis 18.12.2022 unter Pfarre@zurFrohenBotschaft.at oder Tel.: 01 505 50 60.

24.12.2022, 17:00 Uhr, Dompfarre St. Stephan (Stephansplatz 3, 1010 Wien): Festmahl für den Nächsten. Gemeinsames Essen in weihnachtlicher Stimmung, es werden Lieder gesungen. Jeder ist herzlich willkommen, keine Anmeldung nötig.

23.12.2022, 17:30 Uhr, Gemeinde St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82, 1040 Wien): Weihnachten ohne dich – ein Angebot mit besinnlichen Liedern und Texten für alle, die einen geliebten Menschen oder ein Tier verloren haben und nun Trost suchen und ihrer Trauer Raum geben möchten. Anmeldung unter sabina.pfeiffer@gmx.at oder Tel.: 0650 454 10 70.

18.12.2022, 16:00 Uhr, Erlöserkirche Wr. Neustadt (Strelzhofgasse 61, 2700 Wiener Neustadt): Weihnachten ohne dich – ökumenische Segensfeier für Trauernde. Eine Möglichkeit der Verbindung zum geliebten Menschen nachzuspüren.

18.12.2022, 16:00 Uhr, Pfarre Hl. Klaus von Flüe (Machstraße 8-10, 1020 Wien): Weihnachten ohne dich – Segensfeier für Trauernde.

