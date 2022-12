Paketstationen von MYFLEXBOX jetzt an bp Tankstellen in Österreich

MYFLEXBOX macht‘s möglich Weihnachtsmann kann Pakete ab jetzt auch zur bp Tankstelle liefern bp Österreich installiert an rund 20 ausgewählten Tankstellen in ganz Österreich die smarten Paketstationen und bietet damit einen attraktives Zusatzangebot.

Ein Stopp an einer bp Tankstelle bietet heute bereits viel mehr als nur den reinen Kraftstoffkauf – beispielsweise frisches Obst und Gemüse oder Snacks und frische Kaffeespezialitäten in den Convenience-Shops und angeschlossenen Wild Bean Cafés. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ergänzen die smarten Paketstationen des größten offenen Smart-Locker-Netzwerks im deutschsprachigen Raum, MYFLEXBOX, das One-Stop-Shop-Angebot an ausgewählten bp Tankstellen. Insgesamt sind rund 20 Standorte in ganz Österreich geplant. An den ersten vier Wiener Standorten können Pakete schon jetzt – pünktlich zur Weihnachtszeit – rund um die Uhr flexibel und kontaktlos eingelagert, abgeholt oder retourniert werden.

In einer Zeit, in der Mobilität und Flexibilität immer wichtigere Faktoren sind und Menschen an einem Ort alle Dinge des täglichen Lebens erledigen wollen, bietet bp schon heute eine serviceorientierte und zentrale Drehscheibe für Mobilität – mit einem großen Angebot an Zusatzservices, die das Leben der Kund:innen erleichtern. Und genau dort setzt auch MYFLEXBOX an. Das größte offene Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum präferiert zentrale Standorte mit hoher Frequenz, um die Reduzierung von Wegen und Zeit voranzutreiben und damit zur CO 2 -Einsparung beizutragen.

Offenes Smart-Locker-Netzwerk für Infrastrukturunternehmen und Smart Cities

Österreichweit wird es bis Ende diesen Jahres insgesamt rund 400 smarte Paketstationen geben und das Netzwerk wächst kontinuierlich weiter, auch durch starke Partner wie bp Österreich, die MYFLEXBOX dabei helfen sowohl den Alltag von Kund:innen als auch die Zustellung für den österreichischen E-Commerce und Paketdienstleister zu erleichtern.

Lukas Wieser, Mitgründer und CEO von MYFLEXBOX ergänzt: „Wenn das Abholen, Versenden und die Retoure von Paketen während des Aufenthalts an bp Tankstellen erfolgen kann, lässt sich die gewonnene Zeit anderweitig sinnvoll investieren. In Hinblick auf das bereits auf Hochtouren laufende Weihnachtsgeschäft, ist jeder eingesparte Weg und Kilometer ein Gewinn – für Paketdienstleister, E-Commerce-Händler, Kund:innen und unseren Lebensraum, den es zu schützen gilt.“

„Unser Ziel ist es die bp Tankstellen als zentrale Knotenpunkte für die Versorgung der Menschen kontinuierlich weiterzuentwickeln und wir freuen uns darüber, unseren Kund:innen ab jetzt gemeinsam mit MYFLEXBOX dieses tolle Zusatzangebot machen zu können“, so Melanie Milchram-Pinter, Geschäftsführerin bp Österreich.

[Foto 1: V.l.n.r. Gabriele Lindner, Convenience Trading Managerin bp Österreich, Weihnachtsmann, Daniel Hoffmann, Sales & Partnership Manager, Lukas Wieser, CEO & Co-Founder (beide MYFLEXBOX)]

[Foto 2: V.l.n.r. Gabriele Lindner, Convenience Trading Managerin bp Österreich, Daniel Hoffmann, Sales & Partnership Manager, Lukas Wieser, CEO & Co-Founder (beide MYFLEXBOX)]

Fotos: Christian Benesch/MYFLEXBOX

Über bp in Österreich

Die BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria ist Teil von bp, einem integrierten Energieunternehmen, das in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und Afrika tätig ist. bp hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 oder früher NetZero zu sein. Dies soll auch durch die schrittweise Steigerung von Investitionen in regenerative Energien erreicht werden. In Österreich versorgt bp den heimischen Markt mit Treibstoffen, Convenience-Shop-Produkten, Schmierstoffen, Heizöl und Flugtreibstoffen. bp beschäftigt in Österreich mehr als 80 Mitarbeitende und verfügt über ein Tankstellennetz von rund 230 bp Stationen (Stand: Juni 2022).

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen mit dem Ziel, langfristig den Abholzettel im Briefkasten zu ersetzen und damit Wege, Zeit und CO 2 -Emissionen einzusparen. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7, bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und retournieren. Seit der Gründung 2018 hat sich der Spezialist für die letzte Meile zum größten anbieterunabhängigen Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Paketstationen punkten als effiziente 24-Stunden-Alternative zu klassischen Paketshops und unterstützen den Megatrend Out-of-Home-Delivery.

