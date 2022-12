Handytarife mit noch mehr Datenvolumen und bis zu zwei Monaten gratis Laufzeit

Vösendorf, 13. Dezember 2022 – Das beliebte Mobilfunk- und Internetangebot Georg, das exklusiv bei MediaMarkt erhältlich ist, hält für Neukunden zur Weihnachtszeit unfassbare Angebote bereit. Vom Basistarif ohne Fixkosten bis hin zum Jahrestarif gibt es bis zu zwei Monate Laufzeit geschenkt. Aktion gültig von 5. Dezember 2022 bis 8. Jänner 2023. Alle Informationen unter mediamarkt.at/georg.

Jetzt noch mehr GB und bis zu zwei Monate gratis telefonieren und surfen

Mit Georg entscheiden sich Kunden das ganze Jahr über für einen günstigen Mobilfunk- und Internettarif im A1-Netz – ganz ohne Bindung, Aktivierungsgebühr und Servicepauschale. Rechtzeitig zu Weihnachten verbessert Georg für Neukunden die Konditionen bei vielen Handytarifen. Besonders attraktiv gestaltet sich im Aktionszeitraum der „Georg smart“-Tarif, der jetzt mit 40 GB statt 30 GB Datenvolumen um schlanke € 9,90 monatlich kommt. Zusätzlich entfällt die Grundgebühr für ein Monat.

Die besten Tarife und Angebote im Überblick:

dahoam um nur € 8,49/Monat

1 Monat gratis

smart um nur € 9,99/Monat

40 GB, statt 30 GB



1 Monat gratis

smart Jahrestarif um nur € 99,90/Monat

40 GB, statt 30 GB



2 Monate, statt 1 Monat Ersparnis

smart pro um nur € 14,99/Monat

45 GB



1 Monat gratis

smart pro Jahrestarif um nur € 149,90/Jahr

45 GB



2 Monate Ersparnis

Bestens beraten

Wer nicht weiß, welches Datenpaket am besten zu einem passt, der wird in den über 50 Media Märkten in ganz Österreich bestens beraten und bei Bedarf erfolgt die Registrierung gleich vor Ort. Schnellentschlossene können ihren Wunschtarif auch online unter mediamarkt.at/georg buchen.

