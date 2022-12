Victoria Fischl - 31 - steigt zur Rechtsanwältin bei PHH auf. Ausbau des PHH Banking & Finance Teams

Victoria Fischl (31) steigt zur Rechtsanwältin bei PHH auf Ausbau des PHH Banking & Finance Team um eine weitere Rechtsanwältin

Mit dem internen Aufstieg von Victoria Fischl (31) verstärkt sich das PHH Banking & Finance Team um eine weitere Rechtsanwältin.

Victoria Fischl kam 2020 als Rechtsanwaltsanwärterin zu PHH Rechtsanwälte und ist seither in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Energierecht und Private Wealth tätig. Die gebürtige Niederösterreicherin hatte sich bereits nach ihrem Gerichtsjahr ab 2018 auf das Thema Banking & Finance, M&A und Corporate spezialisiert und in verschiedenen internationalen Kanzleien gearbeitet. Bei PHH Rechtsanwälte betreut sie im Team von Lukas Röper M&A Transaktionen im Bankwesen, unterstützt bei der Beratung internationaler Banken und Finanzinstitute und berät internationale Mandanten beim Markteintritt in Österreich. Darüber hinaus ist Victoria Fischl Universitätslektorin für Banking M&A an der Universität Wien und publiziert regelmäßig zu den Themen Banking M&A, Regulatory im Finanzbereich und Energierecht.

Mit ihrer Ernennung zur Rechtsanwältin verstärkt Victoria Fischl das Banking & Finance Team um eine weitere Rechtsanwältin und wird die Beratung im Bereich Krypto-Assets, Krypto-Investitionen sowie von FinTech-Unternehmen ausbauen. „Angesichts der Insolvenz der größten US-Krypto-Börse FTX und der Bestrebungen der EU, den Umgang mit digitalen Währungen und Krypto-Assets zu regulieren, ist in diesem Bereich ein erhöhter Beratungsbedarf entstanden. Gleichzeitig sehen wir viele FinTechs, die weiter wachsen und in regulierte Bereiche vorstoßen“, sagt Victoria Fischl. Teamleiter Lukas Röper ergänzt: „Wir freuen uns, dass Victoria diesen stark wachsenden Bereich ausbauen wird. Durch ihre langjährige Erfahrung mit regulatorischen Fragestellungen, Praxisthemen für FinTechs, dem Finanzmarkt und Bankwesen sowie ihre Expertise mit digitalen Währungen können wir unseren Mandanten damit eine umfassende 360° Beratung bieten.“

Über PHH Rechtsanwälte

PHH Rechtsanwälte ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Unsere insgesamt elf PHH-Partner und rund 80 Mitarbeiter arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A über Prozessführung, Bank- und Finanzrecht, Steuerplanung bis hin zu Immobilienrecht reichen. Wir stehen für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Mehr Infos unter www.phh.at

Photocredit

Die Verwendung für redaktionelle Zwecke ist kostenlos. Bitte beachten Sie das Copyright PHH Rechtsanwälte

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Scheyerer-Janda

Meinungsbild PR & Coaching

Telefon: +43 699 11882316

E-mail: office@meinungsbild.at