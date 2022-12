Großartiger Auftakt der Gastein Classics

Superstars geschlagen, aber mit Leistung zufrieden

mehr als 300 Athletinnen und Athleten jeden Alters und jeder Leistungsklasse, eine fordernde Strecke, gute Bedingungen und die einzigartige Kulisse in Sportgastein haben den ersten Wettkampftag im Rahmen der Gastein Classics zu einem Langlauffest gemacht. Favoritensiege gab es beim Prolog der Profiteams, beim Volkslauf lieferte sich ein Olympiasieger ein spannendes Duell um den Sieg.

Prolog mit totalem schwedischem Triumph und einem zufriedenen Superstar

Um exakt 9.30 Uhr war es soweit und Bad Gastein feierte seine Premiere in der international prestigeträchtigen Langlauf-Serie Ski Classics. 198 Profis in 35 Teams nahmen die Strecke in Sportgastein in Angriff. „Der frühe Zeitpunkt der Saison, der Schneefall, die Höhenlage und die schwierige Strecke machen das Rennen, auch wenn es beim Prolog nur über 15 Kilometer geht, zu einem echten Gradmesser“, hatte Bernhard Gruber vorausgesagt. Der ehemalige Weltklasse-Kombinierer und Namensgeber der auf 1600 Meter Seehöhe gelegenen Loipe in Sportgastein fungierte als Co-Moderator und sah schließlich einen Wettkampf „auf extrem hohem Niveau“, den der Schwede Alvar Myhlback vor seinem Landsmann und Lager157-SkiTeam-Kollegen Nils Dahlsten in 28:07 Minuten für sich entschied. Auch bei den Damen gab es einen schwedischen und erwarteten Sieg durch Ida Dahl. Die Wasalauf- und Marcialonga-Gewinnerin spulte die 15 Kilometer in 32:37 Minuten ab und sorgte damit auch für den totalen schwedischen Triumph, indem sie ihr Team Engco auf Platz eins des Prologs führte.

Jener Mann, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog war wenig überraschend Petter Northug. Der norwegische Superstar benötigte 30:57 Minuten für die 15 Kilometer im klassischen Stil. „Das waren sehr schwierige Bedingungen, vor allem für das erste Rennen der Saison.“ Er selbst sieht sich Ende Jänner in seiner besten Form, Platz 64 nahm er im Wettkampf mit seinen überlegenen Profikonkurrenten sportlich: „Im Weltcup war ich ein Vollzeitprofi, jetzt kombiniere ich die Rennen mit meiner Arbeit als TV-Experte. Ich mag diese Serie, ich mag dieses Format, eine großartige Sache“, sagte jener Mann, der in seiner Karriere alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt.

Volkslauf: Lokalmatadorin siegt, Olympiasieger sprintet auf Platz zwei

Der zweite große Name war am Nachmittag beim Gastein Classics Challenger, dem Volkslauf, am Start. 52 Teilnehmer konnten sich mit dem ehemaligen und mehrfachen Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger über 30 Kilometer messen. „Ich bin quasi als Tourist hier und freue mich, auch einmal einen Volkslauf aktiv erleben zu dürfen“, sagte der Schweizer, der auf Einladung von Gastein-Classics-Hauptsponsor Atomic dabei war. Dass er auch in der „Pension“ auf diesem Niveau noch das Tempo vorgibt, bewies Cologna dann eindrucksvoll. Der Schweizer und Ales Bohaty distanzierten die Konkurrenz und lieferten sich über die gesamte Distanz ein packendes Duell, das schließlich der Tscheche nach 1:09:36 Stunden im Zielsprint für sich entschied. Noch überlegener als Bohaty und Cologna setzte sich bei den Frauen Lokalmatadorin Anna Seebacher durch. Die Radstädterin lief die 30 Kilometer in 1:24:51 Stunden. 23 weitere Hobbyläufer nahmen am 15-Kilometer-Rennen teil. Zudem waren 68 Athletinnen und Athleten beim Rennen des Austria Cups am Start, womit insgesamt 342 Langläuferinnen und Langläufer die Saison einläuteten.

Daten & Fakten

Auf 1600 Meter Seehöhe liegt die „Bernhard Gruber Olympia Strecke“ in Sportgastein.

35 Kilometer beträgt die Distanz am Sonntag (11.12.)

15 Kilometer wurden beim Prolog am Samstag gelaufen.

15 und 30 Kilometer legten die Hobbyläufer/innen heute zurück.

14 Rennen an 11 Schauplätzen in 6 Ländern umfasst der Kalender der Ski Classics 2022/23.

4 Millionen TV-Zuschauer hatte das meistgesehene Rennen der vergangenen Saison.

3 Olympiasieger (Petter Northug, Dario Cologna, Bernhard Gruber) sind in Gastein dabei.

2 Pro-Tour-Rennen werden in Bad Gastein ausgetragen.

1 Technik (Klassisch) wird gelaufen.

Was ist Ski Classics?

David Nilsson, Vorsitzender der Ski Classics, freut sich auf den neuen Tour-Stopp: „Österreich verkörpert Wintersport und Bad Gastein ist ein Kronjuwel davon. Wir sind stolz, dass wir dort Gast sein dürfen und damit unsere Marke noch stärker wird“, sagt Nilsson. Um zu verdeutlichen, welche Reichweite Ski Classics hat: 4,2 Millionen TV-Live-Zuschauer waren europaweit in der vergangenen Saison beim meistgesehenen Rennen dabei. Die Ski Classics sind eine Wettkampfserie, die ihren Ursprung in Skandinavien hat, 2011 ins Leben gerufen wurde und Volkslanglaufrennen über Langdistanzen (bis 100 Kilometer) in klassischer Technik für Profis und Amateure umfasst. Große Namen wie Therese Johaug oder eben Cologna finden sich in den Siegerlisten dieser Klassiker. In Gastein werden verhältnismäßig kürzere Distanzen (15/35 Kilometer) gelaufen, weil es sich um den Prolog handelt.

Die vollständige Ergebnisliste des Prologs finden Sie hier: https://my.raceresult.com/227477/results#0_D786EA

Ergebnisliste Volkslauf 30 km: https://my.raceresult.com/215340/#3_DA49FD

Ergebnisliste Volkslauf 15 km: https://my.raceresult.com/215340/#2_9DC36B

Weitere Informationen zu den Rennen finden Interessierte hier:

https://www.gastein.com/events/winter/ski-classics/

