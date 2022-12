DEPOT - Geschenke mit Glanz und Glamour

Schöne Verpackung, schöne Bescherung

Niedernberg, 08. Dezember 2022 – Wem, was und wie: Es sind die drei großen Fragewörter in der Vorweihnachtszeit. Wem man etwas schenkt, ist schnell ermittelt: Freunde und Familie sollen es natürlich sein. Was als Präsent ausgewählt wird – auch das ist, mal schnell, mal wohlüberlegt, bald vollbracht. Jetzt steht die letzte Aufgabe an: Wie kann das Weihnachtsgeschenk denn nun überreicht werden, wie sorgt man beim Gegenüber für maximale Vorfreude, ja, wie soll es denn nun verpackt werden? Für alle, die noch auf der Suche nach Ideen und Inspirationen sind: Ein Gang in eine DEPOT-Filiale bringt Licht ins Dunkel, ein Klick in die Welt der Weihnachtsgeschenkverpackungen sorgt garantiert für Erhellendes. Was sich dort verbirgt? Der führende Deko- und Einrichtungsspezialist präsentiert Auszüge aus seinem großen, breit aufgestellten Sortiment, das nicht nur Verpackungskünstlerinnen und -künstler anspricht. Denn auch mit wenig Aufwand lassen sich unverwechselbare Kreationen erstellen, die so richtig neugierig machen.

Papier ist geduldig – Beschenkte nicht

Was da wohl drin ist? Das Geheimnis steckt im Papier. Das klassische Geschenkpapier gehört zum Fest der Liebe wie der Weihnachtsbaum, unter dem die Präsente liegen. Spannend und abwechslungsreich sind die Farben und Designs. Schwer angesagt: Glitter-Effekt. Gleich im Doppelpack wartet das Glanz-und-Glamour-Geschenkpapier – wahlweise in stylischem Silber, in funkelndem Gold und in kraftvollem Pink . Weil besonders für Kinder Weihnachten immer etwas ganz Besonderes ist, hat DEPOT für die Jüngsten auch ganz besonders tierisches Geschenkpapier im Portfolio – wie X-Mas Farm, Dario & Friends und beispielsweise Little Farm.

Tüten, Boxen und Beutel als Alternativen

Schere und Klebeband werden nicht gebraucht, wenn man den Geschenkbeutel Nordic, handgefertigt aus 100 Prozent Leinen, wählt, der ein wunderbares Bild unter dem Weihnachtsbaum abgibt. Für kleine Geheimnisse mit großer Wirkung ist das Geschenkeboxen-Set Haus da. Gleiches gilt für die Geschenkbox Glitzi. Für Präsente aller Art, von den Socken über Bücher bis zum Wein, hat DEPOT eine bunte wie abwechslungsreiche Palette an Tüten im Programm. Wie die Geschenktüte Chic im eleganten Gold, die liebevoll gestaltete Maxi-Wundertüteoder die elegant schwarze Flaschentüte für Grauburgunder oder Chianti.

Samtige Bänder und elegante Schleifen

Um das Auspacken zum kleinen Highlight zu machen, kann man sich mit Schleifen und Bändern noch kreativ austoben. Im Portfolio von DEPOT ist das achtteilige Verpackungsschleifen-Set zu finden. Drei Meter lang und aus Nylon gefertigt ist das feine Samt-Band. Auf die gleiche Länge, versehen mit edlem Schriftzug, kommt das Geschenkband Merry. Dazu bieten sich das Satin-Band Champagne oder wahlweise Tannengrün für kleine wie große Verpackungskünstlerinnen und -künstler an. Mit Freude einpacken. Mit Freude auspacken.

In den Lostopf zum großen Glück

Bei DEPOT haben Träume ein Zuhause und mit etwas Glück liegen die Geschenke dieses Jahr unter einem traumhaft geschmückten Weihnachtsbaum mit Wow-Effekt. DEPOT verlost zehn geschmückte Weihnachtsbäume im Wert von je 1.300 €. Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es hier. Bilderdownload: https://we.tl/t-zOmyhdTFkr Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden. Über DEPOT Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

