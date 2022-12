fwp berät SORAVIA bei Beteiligung am LOISIUM

Newsmeldung

Wien, 5. Dezember 2022. Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat SORAVIA, einen der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland, bei der Beteiligung an der Loisium Holding GmbH beraten. Das Closing erfolgte am 2. Dezember 2022.

SORAVIA und mDrei bündeln ihr Know-how und gemeinsame Hospitality-Aktivitäten in der Xenios Hospitality Holding mit dem Ziel, die Entwicklung der renommierten Marke LOISIUM auszubauen und in weitere Standorte zu investieren. fwp hat SORAVIA in den gesellschaftsrechtlichen- und M&A-Aspekten der Transaktion begleitet. Das fwp Beratungsteam bestand aus fwp Partner Markus Fellner und fwp Rechtsanwalt Peter Blaschke, das von fwp Associate Christoph Haberhauer unterstützt wurde (alle Corporate/M&A). Die kartellrechtliche Begleitung und Beratung erfolgte durch fwp Partner Lukas Flener.

Die Beteiligung an der Loisium Holding ist ein weiterer Meilenstein der langfristigen Wachstumsstrategie von SORAVIA. LOISIUM ist eine junge österreichische Hotelgruppe, die es versteht, eine harmonische Symbiose aus Wein, Design, Kulinarik und Spa zu schaffen. Mit der Beteiligung verfolgt der Immobilienkonzern das Ziel, sein Hospitality-Portfolio signifikant mit einer starken, klar positionierten Marke zu erweitern. Durch die zentrale Bündelung von Expertise möchte SORAVIA einzigartige Synergien für bestehende und künftige Hotelprojekte nutzen und eine optimale Infrastruktur zur Expansion in attraktiven Märkten mit starker Nachfrage und hohem Zukunftspotenzial schaffen.

„Wir freuen uns, dass wir SORAVIA erneut bei einer bedeutenden Corporate/M&A-Transaktion erfolgreich beraten haben“, betont Peter Blaschke und gratuliert der langjährigen fwp Mandantin zur Erweiterung ihres Hospitality-Portfolios.

fwp hat bei diesem Deal einmal mehr umfassendes Know-how bei anspruchsvollen Corporate/M&A-Transaktionen bewiesen.

Die fwp Beratungsteams und Kompetenzen

Corporate/M&A

Markus Fellner (fwp Partner)

Peter Blaschke (fwp Rechtsanwalt)

Christoph Haberhauer (fwp Associate)

Kartellrecht

Lukas Flener (fwp Partner)

Über SORAVIA

SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland. Seit über 140 Jahren steht der Name Soravia für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Dabei konzentriert sich SORAVIA auf die Geschäftsfelder Quartiersentwicklung, frei finanzierter und sozialer Wohnbau, Bürogebäude und Hospitality. Das Kerngeschäft der Immobilien-Projektentwicklung ergänzt SORAVIA um Service-Unternehmen in den Bereichen Facility-, Property- und Asset-Management, sowie Investment Management. Weitere Unternehmensbeteiligungen, wie zum Beispiel Dorotheum, Ruby Hotels und Loisium runden das Portfolio ab. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 4.210 Mitarbeiter:innen.

Über fwp

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 70 Juristinnen und Juristen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: Juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Zu den wichtigsten Beratungsbereichen zählen Banks & Financial Institutions, Corporate, M&A und Transaktionen, Restructuring & Insolvency, Infrastructure & Public Sector, Innovation, Technology & Digital Business, Automotive & New Mobility, Energy, Life Sciences & Health Care, Media, Sports & Leisure, Real Estate & Construction, Retail, Start-ups, Transport & Logistics sowie Family Offices & Wealth Management.

Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fwp.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt

Mag. Maria Kaufmann

Head of Marketing & Communications

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH

Telefon: +43 676 849 840 71

E-mail: communications@fwp.at