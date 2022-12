Neuzugang bei der Kommunikationsberatung clavis in Bregenz

Bregenz, 5. Dezember 2022 – Seit November ist Mag. Susanne Dilp als Kommunikationsberaterin am clavis Standort Bregenz im Einsatz. Die gebürtige Tirolerin war über zehn Jahre als Pressesprecherin und Öffentlichkeitsarbeiterin in der Landespolizeidirektion Vorarlberg tätig. Durch ihre langjährige Tätigkeit bei der Polizei hat sie viel Erfahrung in der kommunikativen Begleitung kritischer Ereignisse, sowohl nach innen als auch nach außen, und wird clavis vor allem im Kompetenzbereich Krisenkommunikation unterstützen. Susanne Dilp hat Politikwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Europäische Union studiert und absolviert derzeit berufsbegleitend den Master-Lehrgang Digitalisierung, Politik und Kommunikation an der Fachhochschule Campus Wien.



Über clavis Kommunikationsberatung

clavis ist ein Kommunikationsberatungsunternehmen mit Standorten in Wien, Innsbruck, Bregenz und Bozen. Das Beratungsunternehmen beschäftigt 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut nationale und internationale Kundinnen und Kunden aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor, Verbände und Organisationen in allen Bereichen der strategischen Kommunikation.



Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

clavis Kommunikationsberatung

Mag. Susanne Dilp

susanne.dilp@clavis.at

T +43 (0)5574 53 333 16

M +43 (0)699 160 200 16