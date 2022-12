Herzliche Einladung zur Pressekonferenz PÖTTLER/GOLLNER/NEUBAUER am Donnerstag den 15.12. 10 -11 Uhr im oberösterreichischen Presseklub in Linz!

S.g. Pressevertreterinnen und Pressevertreter!

Wir, die Bürgerlisten Österreich in Vertretung von Dr.med.univ. Martin Gollner und die neue, parteifreie Bewegung in Vertretung von Dr.jur. Gerhard Pöttler und Stv. Engelbert Neubauer laden Sie sehr herzlich zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz ein.

Die Themen sind:

Widerstand in Österreich

Antritt zu Landtagswahl 2023 in Salzburg mit eigener Liste

Weiteres erfahren sie persönlich bei der Pressekonferenz im oö. Presseklub Saal C und D in der Landstrasse 31 in Linz.

Es wird spannend und WIR freuen uns sie persönlich kennenzulernen.

Dr. Gollner

Dr. Pöttler

Engelbert Neubauer