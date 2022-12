Neue Führung im Bereich Marketing & eCommerce

Neue Führung im Bereich Marketing & eCommerce Andreas Höglinger verlässt MediaMarkt mit Ende des Jahres

Vösendorf, 1. Dezember 2022 – Andreas Höglinger, Director Marketing & eCommerce bei MediaMarkt Österreich, verlässt MediaMarkt mit 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch. Im Zuge dessen werden die Verantwortlichkeiten intern neu strukturiert.

„Andreas Höglinger hat in den vergangenen fünf Jahren mit hohem Engagement das Unternehmen im Bereich Marketing & eCommerce geprägt und erfolgreich weiterentwickelt. So wurde unter seiner Verantwortung die Werbung zentralisiert, die Markenfusion MediaMarkt und Saturn erfolgreich umgesetzt, der Mediamix auf Basis von Omnichannel-Kriterien digitalisiert und das eCommerce- sowie Retail Media Business deutlich ausgebaut. Das Ergebnis zeigt sich mitunter in hervorragenden Marktforschungswerten die MediaMarkt Österreich aufweisen kann“, so Alpay Güner, CEO MediaMarkt Österreich.

Durch das Ausscheiden von Andreas Höglinger, der sich ab Jänner einer neuen internationalen Aufgabe außerhalb der Unternehmensgruppe stellt, werden die Verantwortlichkeiten im Bereich Marketing und eCommerce neu geordnet, die Führungsfunktionen werden personell auf drei Managementbereiche aufgeteilt: Die Marketingleitung übernimmt per 1.12.2022 Christoph Ableitinger, der seit über acht Jahren im Unternehmen unterschiedliche Führungsfunktionen im Bereich Marketing besetzte. Er wird zukünftig auch die Unternehmenskommunikation steuern, weiterhin gemeinsam mit Sarah Kienzl. Der Bereich Customer Care wird in Zukunft von Mijat Pejic geleitet. Die Leitung des eCommerce-Bereichs verantwortet Gerhard Schmid, der ab Jänner auch die Geschäftsführung der MediaMarkt Online GmbH übernimmt. Alle drei berichten zukünftig direkt an die Landesgeschäftsführung.

„Die letzten fünf Jahre bei MediaMarkt und Saturn waren für mich nicht nur leidenschaftliche Arbeit für zwei starke Marken, sondern allen voran die gemeinsame Arbeit mit einem großartigen Team an vielen spannenden Projekten in einer dynamischen Zeit – es hat wirklich Spaß gemacht! Ich möchte allen, die mich bei dieser unvergesslichen Reise begleitet und unterstützt haben, meinen größten Dank aussprechen!“ fasst Andreas Höglinger zusammen.

Güner abschließend: „Wir bedauern die Entscheidung von Andreas Höglinger und respektieren zugleich, dass er einen neuen Abschnitt in seiner beruflichen Laufbahn beginnen will. Wir bedanken uns für sein außergewöhnliches Engagement, mit dem er unser Unternehmen vorangebracht hat! Zugleich gratulieren wir Christoph Ableitinger, Gerhard Schmid und Mijat Pejic zu den verantwortungsvollen Aufgaben und freuen uns, den erfolgreichen Weg von MediaMarkt Österreich gemeinsam fortzusetzen.“

