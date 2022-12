msg: Investition in die Nachhaltigkeit

P R E S S E I N F O Investition in die Nachhaltigkeit Internetbasierte Beratungsplattform checkpoint.eco ermöglicht Häuslbauern und Wohnungsrenovierern bis zu 50% der Energiekosten einzusparen

Wien, 1.12.2022: Über 200.000 Bürgerinnen und Bürger und rund 50 Kommunen in Österreich verwendeten innerhalb der ersten vier Monate checkpoint.eco (www.checkpoint.eco), das Beratungsportal für Energiesparmaßnahmen im Bau- und Sanierungssektor. Beim gestrigen Energy Globe World Award in Wien, fand die österreichische Entwicklung weltweit Gehör. Das deutsche IT Beratungsunternehmen msg, Mutter der österreichischen msg Plaut, übernimmt die Plattform und den internationalen Rollout.

Zehn Jahre Entwicklungsarbeit liegen hinter Jürgen Neumann, dem österreichischen Erfinder des weltweiten Energieausweises und Entwickler von checkpoint.eco. Der Start in Österreich erfolgte erst vor wenigen Monaten – mit durchschlagendem Erfolg. So soll es all jenen – ob privat, Unternehmen oder Kommune –, die ein Gebäude errichten oder sanieren wollen, möglich sein, durch einige gezielte Angaben im Online-Tool zukünftig ihre Energiekosten um bis zur Hälfte zu reduzieren. Die checkpoint.eco GmbH ist weltweit das erste herstellerunabhängige Tool dieser Art, das einen zukunftsfähigen Weg zu mehr Klimaschutz, Energieeffizienz und CO2 Reduzierung im wichtigen Gebäudebereich aufzeigt. Interessenten geben Daten wie Typ, Baujahr, Region usw. in das Tool ein und bekommen unmittelbar die Auswertung und eine Menge hilfreiche Tipps für Materialien und Bauweisen mit Einsparungspotential.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Das Thema Nachhaltigkeit ist bei msg schon lange ein zentrales Thema. In der Digitalisierung sieht man hier enormes Potential. checkpoint.eco ist daher eine ideale Ergänzung zum bestehenden Portfolio. „Die Digitalisierung soll im Dienst der Menschlichkeit stehen. Alles, was unsere Gesellschaft und Umwelt humaner gestaltet, wollen wir fördern“, so Georg Krause, CEO von msg Plaut. In Zukunft ist geplant die Plattform auch auf weitere Lebensbereiche wie zum Beispiel Mobilität, Freizeit, Tourismus auszuweiten.

Internationales Publikum

checkpoint.eco ist Teil einer weltweiten Community für Nachhaltigkeit, zu der die Initiativen der Energy Globe Foundation gehören: zum Beispiel der Energy Globe World Award, dem seit über 20 Jahren führenden World Award for Sustainability, der auf inzwischen rund 25.000 Nachhaltigkeits-Projekten aus über 180 Ländern basiert. Gestern, am 30. November, ging dieser erneut in Wien über die Bühne.

