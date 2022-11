EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE HALWINA HIDEAWAYS / BREGENZERWALD

Raum für Zeit und Leichtigkeit im Sehnsuchtsort Sibratsgfäll

Im vorderen Bregenzerwald, am Ortsrand der 400 Einwohner Gemeinde Sibratsgfäll, befindet sich das architektonisch stilvolle HALWINA Hideaway von Edith und Peter Seppele. Auf 1000 Metern Seehöhe, inmitten von Bergen, Tannenwäldern, Wiesen, Mooren und Bächen ist das Ferienhaus der ideale Ausgangspunkt für eine erlebnisreiche und ruhevolle Auszeit im Bregenzerwald. Schlichte Ästhetik und traditionelles Handwerk, das neben Altem auch Platz für Neues lässt, schafft sowohl für Familien, als auch Gruppen oder Pärchen eine Wohlfühlatmosphäre mit individuellem Charakter. Gemeinsam mit dem Architekten Jürgen Haller wurden für den Bau innovative Handwerker aus der Region beauftragt, wovon die meisten Mitglied im Werkraum Bregenzerwald sind. Die geräumigen, heimeligen und hochwertig ausgestatteten Apartments bieten Platz für 4-5 Personen und sorgen für Wohlbefinden und Gemütlichkeit. Ungeöltes Holz, florale Textiltapeten, heimische Weißtanne, traditionelle Kassettendecke und kunstvoller Ornament-Kachelofen - all diese Materialien spiegeln sich im HALWINA wider. In Krumbach weisen Bushaltestellen von internationalen Architekten auf die Wertigkeit des Handwerks im Bregenzerwald hin. Sabine Eberle, die gute Seele des Hauses, zaubert Gästen nicht nur ein köstliches Frühstück, sondern bietet auch Back- und Kochkurse in der traditionellen Küche des Hauses an.



Direkt vor der Haustür finden Mountainbike-, Gravelbike- und Rennradfahrer perfekte Bedingungen für eine sportliche Auszeit im Sommer. Wintervergnügen versprechen der charmante Skilift Krähenberg und die zahlreichen Skigebiete des Bregenzerwaldes. Die Hügel und Berge rund um Sibratsgfäll sind perfekt für Skitourengeher, Schneeschuhwanderer und Langläufer geeignet. Ob Bregenzer Seefestspiele, Haubenküche in Hittisau oder traditionelle Handwerkskunst im Werkraum Bregenzerwald - die Region verbindet Innovation und Tradition.



Verbringen Sie eine erholsame und individuelle Auszeit im stilvollen Ambiente des HALWINA Hideaway!

Alle weiteren Infos unter www.halwina.at



