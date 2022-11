Für diese Unternehmen wollen Millennials arbeiten

Für diese Unternehmen wollen Millennials arbeiten

Für diese Unternehmen wollen Millennials arbeiten

Am 30. November 2022 hat Great Place to Work® Österreich zum ersten Mal die „TOP 10 Best Workplaces for Millennials™“ ausgezeichnet. Diese Arbeitgeber kennen und erfüllen die Wünsche und Bedürfnisse der Generation Y laut ihrer befragten Mitarbeitenden am besten.

Die „TOP 10 Best Workplaces for Millennials™“ holen sich schon heute die Führungskräfte von morgen

Die Generation der Millennials (Menschen zwischen ca. 25 und 45 Jahren), auch als Generation Y bezeichnet, ist DIE dominierende Altersgruppe am derzeitigen Arbeitsmarkt – und nicht zuletzt die Generation der zukünftigen Führungskräfte. Von rund 3,5 Millionen erwerbstätigen Menschen in Österreich entfallen mehr als 2 Millionen auf das Alterssegment der Generation Y.

Diese 5 Dinge fehlen aus Sicht der Millennial-Generation in vielen Unternehmen

Mitarbeitende der Generation Y erwarten sich von ihrem Arbeitgeber vor allem Folgendes:

Faire Bezahlung

Faire Bezahlung Attraktive Benefits

Attraktive Benefits Angebote zur Förderung der psychischen und physischen Gesundheit

Angebote zur Förderung der psychischen und physischen Gesundheit Glaubwürdige, empathische Führung

Glaubwürdige, empathische Führung Bedeutung und Sinn der Tätigkeit

Detaillierte Ausführungen zu diesen fünf Punkten finden Sie in der brandaktuellen Studie „Wie Sie Mitarbeitende der Generation Y binden und finden“ im Anhang.

Sinnmaximierung als Zufriedenheits-Multiplikator

Die auf Mitarbeiterbefragungen von Great Place to Work®-Certified™-Unternehmen von 1. Oktober 2021 bis 31. Oktober 2022 basierenden Studiendaten zeigen: Bedeutung und Sinn im Job zu erfahren, macht den entscheidenden Unterschied!

So belegen die Great Place to Work®-Daten eine eindeutige Korrelation: Arbeitnehmende der Generation Y, die anführen, in ihrer Arbeit „besondere Bedeutung und Sinn“ zu erkennen:

geben mehr als doppelt so oft an, ihren Arbeitgeber im Freundes- und Familienkreis weiterzuempfehlen;

möchten mit 3-mal so hoher Wahrscheinlichkeit noch lange im Unternehmen bleiben;

sind 3-mal so stolz auf das, was in der Organisation gemeinsam geleistet wird;

sind 3-mal eher der Ansicht, dass sie ihre Fähigkeiten im Unternehmen optimal einbringen können;

empfinden mit 3-mal so hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie angemessen am Erfolg der Organisation beteiligt werden;

haben doppelt so viel Spaß bei der Arbeit.

Das sind die „TOP 10 Best Workplaces for Millennials des Jahres 2022"

STI-Consulting GmbH willhaben internet service GmbH & Co KG ORBIS Austria GmbH Arthrex Austria GesmbH eMAGNETIX Online Marketing GmbH Kurhaus Schärding HENN Industrial Group GmbH & Co KG Schwabe Austria GmbH SYSMEX Austria GmbH niceshops GmbH

Der Geschäftsführer der STI-Consulting GmbH, Maurice Franzl, streicht hervor: „Ich bin unendlich dankbar, dass wir es geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen, welches auf einer nachhaltigen Mitarbeitendenbeziehung aufbaut. Als Arbeitgeber attraktiv zu sein und zu bleiben, beruht mitunter auf einer starken Kommunikation innerhalb des Teams und dies vor allem auf menschlicher Ebene. Wir merken, dass die Generation Y neben Benefits vor allem sozialen Aspekten wie Offenheit und Respekt gegenüber persönlichen Bedürfnissen oder Flexibilität in der Gestaltung seiner Arbeitszeit eine wichtige Rolle in der Berufswahl zuschreibt. Diesen Grundsatz leben wir und wollen wir auch weiterhin verstärkt vertreten, um für alle Menschen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Vielen Dank an das gesamte STI-Team für Eure Wertschätzung und Euren Support! Ihr macht die STI-Consulting zu dem, was sie ist!“



"Bester Arbeitsplatz für Millennials! WOW, wir freuen uns riesig über diese unglaublich tolle Auszeichnung! Das ist einerseits eine große Bestätigung unseres Weges bei eMAGNETIX, den wir gemeinsam mit dem Team und mit innovativen Maßnahmen seit Jahren beschreiten. Andererseits ist es Ansporn für uns, weiter am Ball zu bleiben.", bestätigt Klaus Hochreiter, Geschäftsführer der eMAGNETIX Online Marketing GmbH.

"Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter:innen und nachhaltiges Wirtschaften sind die Säulen unserer Unternehmensphilosophie.

Ein Miteinander auf Augenhöhe, umfangreiche soziale Leistungen und ein positives Arbeitsumfeld sind die Basis dafür. Es

freut mich, dass unsere diesbezüglichen Bemühungen von der jungen Generation ausgezeichnet angenommen werden.", freut sich Roland Fink, Gründer und Geschäftsführer von niceshops.





Was macht ORBIS als Arbeitgeber so besonders?

"Der Umgang miteinander ist super familiär und vor allem fair – jede*r findet hier seinen Platz. Wahrscheinlich sind auch genau deswegen bei uns schon mehr als 12 Nationalitäten in einem Unternehmen vereint."

Warum arbeiten Millennials gerne bei ORBIS?

"Weil einem hier die Möglichkeit gegeben wird, sich einzubringen und wirklich in seine Fähigkeiten vertraut wird. Spannende Projekte mit namhaften Kunden oder mit internationaler Perspektive machen das Ganze nur noch attraktiver."

Welche Benefits schätzen Millennials besonders bei ORBIS?

"Die Flexibilität, die bei Arbeitszeit sowie –ort von jedem gelebt wird und die verschiedenen möglichen Arbeitszeitmodelle (von 5 Stunden pro Woche bis Vollzeit ist alles machbar). Und definitiv das Angebot, dass man die Büroräumlichkeiten inklusiver Terrasse für Privatzwecke nutzen kann. Selbstverständlich profitieren wir aber auch von weiteren Benefits wie der mobilen Massage, MyClubs und verschiedene Mitarbeiterrabatten."

So wurden die Besten Arbeitgeber für Millennials ermittelt

Great Place to Work® ermittelt die Besten Arbeitgeber anhand der For All™-Methodik zur Bewertung und Zertifizierung von weltweit Tausenden von Organisationen. In Österreich basiert die Liste „Beste Arbeitgeber für Millennials 2022“ auf über 10.000 Antworten aus Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen, die insgesamt mehr als 18.000 Mitarbeitende repräsentieren.

Die Befragung ermöglicht es Mitarbeitenden, streng vertraulich quantitatives und qualitatives Feedback zur Arbeitsplatzkultur ihrer Organisation zu geben, indem sie 60 Aussagen auf einer 5-stufigen-Skala bewerten und zwei offene Fragen beantworten. Die Aussagen beschreiben eine großartige Arbeitsplatzkultur, die sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit, Fairness, Stolz und Teamgeist auszeichnet.

In den Auswertungen berücksichtigt Great Place to Work® auch Unterschiede zwischen demografischen Gruppen und Rollen innerhalb jeder Organisation, um sowohl die Qualität als auch die Konsistenz der Arbeitsplatzkultur abzubilden.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung erlauben einen Vergleich und eine Einstufung, welche der Organisationen im Arbeitsalltag die beständigsten positiven Erfahrungen für alle Mitarbeitenden schaffen. Dafür werden in die Auswertungen bewusst unterschiedliche Unternehmensgrößen miteinbezogen, um einen fairen Vergleich über das gesamte Arbeitgeberspektrum hinweg zu ermöglichen.

Um für die Liste 2022 in Frage zu kommen, mussten die Unternehmen bis inklusive 31. Oktober 2022

über eine aufrechte Great Place to Work®-Certified™-Auszeichnung verfügen,

über eine aufrechte Great Place to Work®-Certified™-Auszeichnung verfügen, mindestens 18 Rückmeldungen von Millennials in Österreich erreichen und

mindestens 18 Rückmeldungen von Millennials in Österreich erreichen und statistisch signifikante Rückläufe im Rahmen der Mitarbeiterbefragung vorweisen können.

Great Place to Work® legt dabei größtes Augenmerk auf die Einhaltung der strengen Befragungsregeln, um die Integrität und Aussagekraft der Ergebnisse und daraus abgeleiteten Erkenntnisse zu gewährleisten.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist die weltweite Expertin für Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place to Work® mehr als 100 Millionen Mitarbeitende weltweit befragt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Die wichtigste Grundlage dafür ist: Vertrauen.

EMPRISING™, DIE Online-Plattform für Mitarbeiterbefragungen, gibt Führungskräften die Rückmeldungen, Echtzeitberichte und Analysen an die Hand, die sie benötigen, um datengestützte Personalentscheidungen zu treffen. Alles, was Great Place to Work® tut, wird von einer einzigen Mission angetrieben: eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Dazu wird jede Organisation auf individuelle Weise dabei unterstützt, ein Great Place to Work for all™ zu werden.

Unternehmen mit einer herausragenden Arbeitsplatzkultur erlangen durch das Arbeitgeber-Gütesiegel „Certified by Great Place to Work™“ mehr Sichtbarkeit. Die Auszeichnung eröffnet eine völlig neue Bandbreite an Employer Branding-Maßnahmen. Zertifizierte Unternehmen werden so durch ein authentisches Arbeitgeber-Image zum Magneten für Fachkräfte.

Mehr Informationen zu Great Place to Work® und zur Zertifizierung „Best Workplaces for Millennials™“ finden Sie unter www.greatplacetowork.at.