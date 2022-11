Das nachhaltigste Gebäude Deutschlands

M E D I E N I N F O R M A T I O N



Das nachhaltigste Gebäude Deutschlands

Höchster Wert in der Geschichte der DGNB-Zertifizierung: Das unter Rhomberg Bau-Beteiligung errichtete EDGE Südkreuz Berlin erhält Auszeichnung in Platin

Berlin/Bregenz, 30. November 2022 – Mit einem Gesamtscore von 95,4 Prozent hat das Büro- und Geschäftsensemble EDGE Südkreuz Berlin den höchsten Wert in der Geschichte der DGNB-Zertifizierung erreicht. Der Lohn: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen hat dem derzeit wohl größten Holz-Hybridgebäude Deutschlands den Platin-Status verliehen. Zusätzlich bekam das Projekt für seine gestalterische Qualität jetzt die Auszeichnung „DGNB Diamant“ verliehen.

„Bei der gewählten Holzhybridbauweise ergänzen sich die Materialien Holz und Stahlbeton gemäß ihren Eigenschaften hervorragend. Mit über 3 300 Kubikmetern hat Holz den Hauptanteil inne, was sich neben der verbesserten Energiebilanz positiv auf das Raumklima auswirkt“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Zudem, so das Gremium weiter, spare die Bauweise im Vergleich zum konventionellen Stahlbeton rund 80 Prozent CO 2 ein und wirke sich auch positiv auf den Bauablauf sowie den Straßenverkehr während der Bauphase aus.

Kombination aus Holz, Systembau und Vorfertigung

Möglich wurde dies durch den Einsatz des Cree Systems, bestehend aus Holz-Beton-Verbunddecken und Brettschichtholzstützen in der Fassade. Das System wurde in der Rhomberg Bau-Gruppe entwickelt, 2012 entstand so das weltweit erste mehrstöckige Hybrid-Passivhaus aus Holz mit einem modularen Bausystem. „Die Kombination aus Holz und Vorfertigung hat es uns überhaupt erst erlaubt, in großem Maßstab nachhaltig zu bauen“, erklärt Helmut Salzgeber, bei Rhomberg Bau für die Ausführung des Projekts verantwortlich. Holz, so der Fachmann, sei der perfekte nachhaltige Baustoff: „Es wächst lokal nach, speichert das schädliche Klimagas CO 2 , hat ein geringes Transportgewicht, eine Top-Verarbeitbarkeit, ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten und wirkt positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden.“ Hinzu kommen die Vorteile des Systembaus, bei dem ein Gebäude aus Bauteilen oder Modulen zusammengesetzt wird. Die einzelnen Bauteile werden industriell vorgefertigt, zur Baustelle transportiert und nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt. Dadurch ermöglicht diese Bauweise kurze Bauzeiten, eine große Witterungsunabhängigkeit – da die Elemente in Produktionshallen auch bei strömendem Regen oder eisiger Kälte vorgefertigt werden können – und eine hohe Präzision der seriell gefertigten Bauteile. Weitere Vorteile sind ein hoher Qualitätsstandard, eine große Planungssicherheit und damit verbunden Termin- und Kostentreue. Salzgeber: „Insgesamt profitieren wir hier von einer hohen Wirtschaftlichkeit.“

Klare und freundliche Architektursprache

Innerhalb von nur 24 Monaten wurden durch die Arbeitsgemeinschaft Rhomberg Systembau, Zech Bau und Cree Buildings so auf einem rund 10 000 m2 großen Grundstück direkt am Südkreuz in Tempelhof-Schöneberg bis März 2022 zwei sieben- bzw. achtstöckige Büro- und Geschäftsgebäude errichtet. Die gleichmäßig gerasterte, mit Faserzementplatten beplankte Fassade lässt zunächst nicht auf die innovative Holzhybridbauweise schließen. Erst im Innenraum ist der Hauptwerkstoff Holz präsent. Neben der sichtbar gelassenen Holzkonstruktion sorgen bodentiefe Fenster, Türen und Handläufe aus Holz für eine klare und freundliche Architektursprache. Hauptattraktion ist das zentrale Atrium im 20 000 m2 großen, achtstöckigen Carré-Gebäude. Ein transparentes Folienkissendach sorgt hier für reichlich Tageslicht in allen Bereichen. Vier große Plattformen, die wie Bäume aus dem Boden des Atriums entspringen, verbinden über Treppen und Brücken das Atrium mit den Bürogeschossen und bieten Raum für formelle und informelle Kommunikation. Mieter des Carré-Gebäudes ist der Energieversorger Vattenfall mit seiner neuen Deutschland-Zentrale. Im kleineren Solitär ist der Photovoltaikanbieter Q Cells ansässig, das Erdgeschoss wird hier mit Gastronomie und Einzelhandel bespielt. Bauherr ist der Projektentwickler Edge, die Pläne stammen von Tchoban Voss Architekten, „granz und zecher Architekten“ sowie Buro Happold.

Über das DGNB-System

Um die Qualität von nachhaltigem Bauen erfass- und bewertbar zu machen, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) 2009 ein ganzheitliches Zertifizierungssystem entwickelt, das die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen einbezieht und das über den gesamten Lebenszyklus. Als Planungs- und Optimierungstool zur Bewertung nachhaltiger Gebäude und Quartiere entwickelt, hilft dieses dabei, die reale Nachhaltigkeit in Bauprojekten nachweislich zu erhöhen und das über alle Planungs- und Bauphasen hinweg. Das DGNB-Zertifikat ist weltweit einzigartig und zählt zu den international bekanntesten Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen.

Über die Rhomberg Bau Gruppe

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und der Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Rhomberg Bau GmbH

Mariahilfstraße 29, A-6900 Bregenz

Kontakt: Torben Nakoinz

T: +43 5574 403-2146

E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com