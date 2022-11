Neuer Rechtsanwalt bei Binder Grösswang: Mathias Drescher

Binder Grösswang erhält einen Neuzugang im Banking & Finance Team. Seit Ende November 2022 verstärkt Mag. Mathias Drescher (32) als Rechtsanwalt das erfolgreiche Finance Team rund um die Partner Stefan Tiefenthaler und Emanuel Welten.

„Ich freue mich, meine Karriere bei einer der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs fortzusetzen und unseren Mandanten, gemeinsam mit dem Binder Grösswang Finance Team, rechtliche Beratung in höchster Qualität zu bieten.“, sagt Mathias Drescher.

Mathias Drescher verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Kreditgebern und Kreditnehmern bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen mit Fokus auf Immobilienfinanzierungen.

Er studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz (Mag. iur. 2016) und der Sophia University Tokio (Mag. iur. 2016). Im Sommer 2013 nahm er an der China Know-How Summerschool der Peking University und der Fudan University Shanghai teil. Er war zuvor mehr als fünf Jahre bei einer führenden österreichischen Kanzlei als juristischer Mitarbeiter und als Rechtsanwaltsanwärter tätig und verfügt zusätzlich über Inhouse-Erfahrung im Commercial Real Estate Finance Bereich in einer der führenden österreichischen Banken.

„Die Aufnahme eines weiteren Rechtsanwalts zeigt das stetige Wachstum und den Erfolg unserer Praxisgruppe sowie von Binder Grösswang. So entwickeln wir uns weiter und steigern laufend die Beratungsqualität für unsere Mandanten“. so Stefan Tiefenthaler und Emanuel Welten.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Binder Grösswang beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen. Die Kanzlei betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse