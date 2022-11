Gemeinde Lech: Schülerinnen geben neuen Lecher Gebäuden einen Namen – „Dorfhus“ & „Lechwelten“

Neubauten als Impuls für die Entwicklung eines Dorfkerns – „Dorfhus“ mit innovativem Arbeitsplatzkonzept für eine moderne Verwaltung – Lechwelten als Veranstaltungs- und Kulturtreffpunkt





Lech, 29. November 2022 – Mit „Dorfhus“ und „Lechwelten“ haben die beiden neuen Gebäude in Lech nun offiziell einen Namen. In einem Ideenwettbewerb der Volkschule und Mittelschule Lech haben Schüler:innen Vorschläge gesammelt – zwei Namen wurden ausgewählt.

Die Jungen fragen

Die neuen Gebäude in Lech, das Dorfhus und die Lechwelten, sind ein Impuls zur Entwicklung eines zukünftigen Dorfkerns. „Es war uns daher wichtig, die jungen Lecher:innen nach einem Namen zu fragen. Immerhin gestalten wir damit auch ihre zukünftige Gemeinde“, betonte Bürgermeister Gerhard Lucian. Wichtig bei der Auswahl war, dass die Namen die Bedeutung und den Nutzen, den die Gebäude für die Lecher Bürger:innen und die Gäste haben werden, widerspiegeln.

Das Dorfhus

In Hinblick auf hohe Serviceorientierung und Begegnungen werden im Erdgeschoß des Dorfhus eine Dorfrezeption als eine Kombination von Bürger:innenservice und Tourismusinformation sowie eine neue Dorfbücherei mit Loungeatmosphäre eingerichtet. In den oberen Geschoßen finden sich die Räumlichkeiten für die Gemeinde und Lech Zürs Tourismus. Hier positioniert sich die Gemeinde als Vorreiter in der Umsetzung einer modernen Verwaltung: Durch ein offenes Arbeitsplatzkonzept können Synergien genützt und die Serviceleistung für die Bevölkerung und die Gäste noch verbessert werden.

Die Lechwelten

Das größere Gebäude, die Lechwelten, wird der Veranstaltungs- und Kulturtreffpunkt der Gemeinde. In verschiedenen Formaten, wie z.B. Kongresse und Konzerte, wird die Welt gewisser Weise in Lech „zu Gast“ sein. Der große Festsaal für bis zu 700 Besucher:innen ist dafür prädestiniert. Für die Lecher Identität des Gebäudes sorgen u.a. die Musikschule Lech und die Trachtenkapelle. Sie bekommen mit modernen Proberäumen endlich ein festes Zuhause. Im Erdgeschoß werden ganzjährig geöffnete, ausgewählte Handelsflächen sowie Gastronomie untergebracht. Ziel ist es, Handelspartner zu finden, die das bereits bestehende Angebot in Lech ergänzen.

Das Dorfhus und die Lechwelten sollen langfristig Teil eines belebten Dorfkerns werden. Die Fertigstellung der Gebäude ist mit Sommer 2024 geplant.

