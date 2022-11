Leistbar Wohnen in Fußach

Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH (AGW) und Rhomberg Bau schaffen für die Bodensee-Gemeinde 41 neue Wohnungen in Holzbauweise

Fußach/Bregenz/Feldkirch, 28. November 2022 – Fußach wächst: In ziemlich genau zwei Jahren werden 41 weitere Haushalte die Gemeinde im Rheindelta bereichern. Den Startschuss dafür haben am Montag Vertreter von Bauherr AGW, Generalunternehmer Rhomberg Bau und der Gemeinde mit dem traditionellen Spatenstich gegeben. Bereits im November 2024 werden die drei gemeinnützigen Holz-Wohnhäuser zwischen Bonigstraße und Neugrütt bezugsfertig sein.

„Die zukünftigen Bewohner:innen, es werden sowohl Mietwohnungen als auch Mietwohnungen mit Kaufoption errichtet, profitieren von modernem Wohnraum in qualitativ hochwertiger Ausführung“, verspricht AGW-Prokuristin Alexandra Schalegg. Konkret entstehen auf dem 4 223 m2 großen Grundstück drei Baukörper mit 41 Zwei-, Drei- sowie Vierzimmerwohnungen mit insgesamt 2 736 m2 Wohnnutzfläche. Die Anlage wird komplett in Holzbauweise errichtet, mit Holzständerwänden und Massivholzdecken. Lediglich das Untergeschoss sowie das Stiegenhaus der Häuser B und C werden in Beton ausgeführt. Auch die Dämmung wird nachhaltig: Bei den Ständerwänden kommt eine zellulose Einblasdämmung zum Einsatz. Zudem wird ein offener Laubengang als Zugang für die Wohnungen in Haus A das Projekt aufwerten.

Unter das gesamte Ensemble kommt eine Tiefgarage mit einer gemeinsamen Abfahrt und direktem Zugang in alle Gebäude. Für eine leistbare Wärmeversorgung greifen Bauherr und Generalunternehmen auf Luftwärmepumpen mit PV-Anlage sowie kontrollierte Be- und Entlüftung zurück. „Unseren CO 2 -Fußabdruck werden wir weiter reduzieren, indem wir den Aushub teilweise in das nur knapp 14 Kilometer entfernte Ressourcen Center Rheintal liefern, wo er bestmöglich weiterverwendet werden kann“, führt Christian Jauk aus, Geschäftsfeldleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg Bau.

Fact Box WA Bundesstraße 54, 54a, 54b, Fußach

Bauherr: Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH, Feldkirch

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: drexelarchitekten ZT OG, Hohenems

Bauzeit: November 2022 – November 2024

Anzahl Gebäude: 3

Grundstücksfläche: 4 223 m²

Wohnnutzfläche: 2 736 m²

Anzahl Wohnungen: 41 + Gemeinschaftsraum (Haus A: 23, Haus B: 9, Haus C: 9)

Besonderheiten: Tiefgarage mit gemeinsamer Abfahrt und direktem Zugang zu allen Häusern; kompletter Holzbau mit Holzständerwänden und Massivholzdecken, Luftwärmepumpen mit PV-Anlage, Kontrollierte Be- und Entlüftung

Über die Alpenländische

Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt und realisiert die Alpenländische Wohn- und Geschäftsprojekte in Tirol und Vorarlberg. Sie setzt neue Maßstäbe für attraktiven, erschwinglichen und bewohnerfreundlichen Wohnbau. Ihre bewiesene Seriosität macht sie zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger in Westösterreich und einem zuverlässigen Partner für Gemeinden und Städte. Die Alpenländische wird immer neue Herausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Dieses Bemühen fand durch die Verleihung diverser Auszeichnungen Anerkennung, zum Beispiel nationale und internationale Energiesparpreise usw. Aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrages übernimmt die Alpenländische gerne die Verantwortung, für ihre Kunden „Lebensräume“ zum Wohlfühlen mit stabilen und langfristig kalkulierbaren Preisen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpenlaendische.at.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau GmbH

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

