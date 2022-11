IVF-Behandlung: Gericht weist erneut Klage gegen Klinik vollinhaltlich und kostenpflichtig zurück

Weitere Sachverständige untermauerten nochmals die korrekte Kinderwunsch-Behandlung

Bregenz, am 23. November 2022 – Eine in der Schweiz lebende Patientin hat 2018 die IVF-Zentren Prof. Zech in Bregenz geklagt. Dieses Klagsbegehren wegen behaupteter Fehler bei der In-vitro-Fertilisationsbehandlung (IVF) und deren Dokumentation im Jahr 2016 wurde nunmehr zum zweiten Mal vom Landesgericht in Feldkirch vollinhaltlich und kostenpflichtig abgewiesen.

Bereits im ersten Rechtsgang haben zwei Gutachten und sonstige Beweise die korrekte Vorgangsweise der Klinik bestätigt . Dagegen hat die Patientin berufen und das Berufungsgericht die nochmalige Überprüfung durch weitere Gutachten angeordnet. Diesem Auftrag ist das Landesgericht Feldkirch nachgekommen. Die zusätzlichen Gutachten eines Reproduktionsmediziners sowie eines IT-Spezialisten haben neuerlich bestätigt, dass sowohl die medizinische Behandlung als auch deren Dokumentation korrekt waren. Für das Gericht steht daher erneut fest, dass die IVF-Behandlungen richtig ausgeführt wurden, so Mediensprecher Dieter Bitschnau.

