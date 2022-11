Die besten Aktionen des Jahres: Black Friday bei MediaMarkt

Vösendorf, 23. November 2022 – Der Black Friday ist die beste Gelegenheit lang gehegte Technik-Wünsche zu erfüllen oder schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu sichern. Bereits ab Donnerstag, 24.11., bis Montag, 28.11, warten die heißesten Angebote des Jahres in allen Produktbereichen – von Küchengeräten, Haushaltshelfern, Equipment fürs Home Entertainment bis hin zur Gaming-Ausrüstung. MediaMarkt lädt am Freitag von 8 bis 20 Uhr zum längeren Shoppen ein!

Verlängertes Wochenende ganz im Zeichen des Shoppens

Mit dem Black Friday erreicht der Schnäppchen-Marathon bei MediaMarkt seinen Höhepunkt. Ganze fünf Tage lang finden Technik-Fans in den über 50 Märkten sowie online auf mediamarkt.at die besten Schnäppchen des Jahres, aber nur solange der Vorrat reicht. Am Black Friday verlängert MediaMarkt darüber hinaus die Öffnungszeiten – alle Märkte sind zumindest von 8 bis 20 Uhr geöffnet!

Die Highlights unter den Kundenlieblingen

Von Espresso bis Cappuccino – der Von Espresso bis Cappuccino – der DE LONGHI ECAM 516.45 Prima Donna Kaffeevollautomat ist besonders einfach in der Bedienung und zaubert auf Knopfdruck den perfekten Kaffeegenuss inklusive Milchschaum. Preis: € 649,-

Schlankes Design sowie ein beeindruckendes TV-Erlebnis mit leuchtenden Farben und sattem Sound zeichnen den aus – abgerundet mit intelligenter Sprachsteuerung. Preis: € 449,- Schlankes Design sowie ein beeindruckendes TV-Erlebnis mit leuchtenden Farben und sattem Sound zeichnen den 4K Smart TV 55UQ75009LF mit 55 Zoll von LG aus – abgerundet mit intelligenter Sprachsteuerung. Preis: € 449,-

Vollstes Farberlebnis und beste Soundqualität auf einer Größe von 65 Zoll machen den Vollstes Farberlebnis und beste Soundqualität auf einer Größe von 65 Zoll machen den SAMSUNG Q65B QLED 4K Smart TV zum perfekten Gerät fürs Heimkino. Mit seiner umfangreichen Ausstattung ist dieser Smart TV auch bereit für die neuesten Games. Preis: € 899,-

Anstecken, einstecken und los geht’s! Der Spaß für Jung und Alt ist mit der portablen Konsole NINTENDO Switch garantiert – ob zuhause am TV oder unterwegs. Die Konsole kommt im Bundle mit dem Spiel Mario Kart 8 Deluxe (als digitaler Download). Preis: € 289,-

Mit dem VR-Gaming-Headset Meta Quest 2 mit 128 GB Speicher holt man sich High-Speed-Action ganz einfach ins Eigenheim – dank ultraschnellem Prozessor und hochauflösender Grafik lassen sich virtuelle Welten hautnah erleben. Preis: € 399,-

Lästige Rasur und scharfe Klinge adieu! Mit Philips’ schnellsten und effizientesten IPL-Haarentfernungsgeräten der IPL Prestige-Serie holt man sich den Beauty-Salon ganz einfach nach Hause. Preis: € 279,-



Rund um die Uhr einkaufen

Nach dem Motto „Shoppen wie, wo und wann ich will“ können MediaMarkt Kunden alle Angebote rund um die Uhr online unter mediamarkt.at bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Mit der kostenlosen Click & Collect Express Option können Produkte online bestellt und anschließend aus dem gewählten Markt abgeholt werden. Sind Produkte lagernd, ist die Abholung sogar innerhalb von nur 30 Minuten möglich.





Kaufen ohne Risiko

Rechtzeitig zum Start der Weihnachtssaison verlängert MediaMarkt das Umtauschrecht. Sollte ein Geschenk mal nicht zur Gänze gefallen, können Produkte, die zwischen dem 13. November und 28. Dezember 2022 gekauft werden, ganz bequem bis 11. Jänner 2023 umgetauscht werden. Wer nicht fündig wird, nutzt einfach die „Geld-zurück-Garantie“.

Jetzt kaufen, später zahlen

Mit der zinsfreien Finanzierung lassen sich bei MediaMarkt und unter mediamarkt.at Einkäufe ab 100 Euro Einkaufswert ganz bequem in kleinen Monatsraten abbezahlen. Ganz ohne Anzahlung oder Bearbeitungsgebühren - Angebot gültig bis 31.12.2022.





Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

