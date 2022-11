Der Advent im Südbahnhotel

Das Programm vom 27.11. bis 18.12

So. 27. November

11.00–17.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

11.30 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

14.00 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal



Fr. 2. Dezember

18.30–20.00 TANZ / Freitags-Tanz Stunde / Speisesaal

20.00 TANZ / Open Floor / Speisesaal



So. 4. Dezember

11.00–17.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL/ tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

11.30 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

13.00 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

15.00–16.30 LITERATUR / Ella und Laura – Von den Müttern unserer Väter / Speisesaal



Do. 8. Dezember

11.00–17.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at



Sa. 10. Dezember

13.00 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

14.00–19.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

15.00–16.30 MUSIK / Presente de Natal / Speisesaal



So. 11. Dezember

11.00–17.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

11.30 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

14.00–15.30 LACHMUSKELTRAINING / Comedy on Ice/ mit Angelika Niedetzky / Eislaufplatz

15.00–16.00 TANZ / Tanz Stunde / Speisesaal

16.00–17.30 TANZ / Weihnachtliches Tanzparkett / Speisesaal



Sa. 17. Dezember

14.00–19.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

11.30 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

14:00 FÜHRUNG /140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal



So. 18. Dezember

11.00–17.00 ADVENT IM SÜDBAHNHOTEL / tagesaktuelles Programm unter suedbahnhotel-kultur.at

11.30 FÜHRUNG / 140 Jahre Südbahnhotel – Glanz vergangener Zeiten / Guided Tour/ Speisesaal

15.00–16.00 TANZ / Tanzstunde / Speisesaal

16.00–17.30 TANZ / Weihnachtliches Tanzparkett / Speisesaal

ELLA UND LAURA – VON DEN MÜTTERN UNSERER VÄTER

Erzählung und Lesung von und mit August und Ana Zirner

am 4.12. (15:00) / Tickets € 55,- inkl. Punsch und Gebäck

Ana und ihr Vater August Zirner beginnen etwa zeitgleich, sich für die Geschichten ihrer Großmütter zu interessieren ...

Im Wien der Zwischenkriegsjahre führt Augusts Großmutter Ella Zirner-Zwieback, eine Grande Dame des Wiener Großbürgertums, das noble Modekaufhaus »Maison Zwieback« in der Kärntnerstraße. Gleichzeitig lebt dort das Mädchen Laura Wärndorfer. Die Stoffe der Spinnerei von Lauras Vater werden in Ellas Kaufhaus verarbeitet – die beiden Damen begegnen einander jedoch erst viel später, 1942 in New York. Dorthin hatten Laura und ihr Mann, Ellas Sohn Ludwig, aufgrund ihrer jüdischen Familien emigrieren müssen. Bei ihren Recherchen stellen Ana und August fest, dass Familie und Zugehörigkeit auch durch die überlieferten Geschichten entstehen. Und so beginnen sie, die Welten der Großmütter mit Fantasie zum Leben zu erwecken.

ANA ZIRNER, geboren 1983, ist Autorin und Bergsportlerin, sie hält Vorträge zu ihren Reisen und dem nachhaltigen Leben unterwegs und engagiert sich für Klimaschutz.

PRESENTE DE NATAL

Mit Marion Traun (Gesang), Paul Urbanek (Klavier) & Bertl Mayer (Chromatische Mundharmonika)

am 10.12. (15:00) / Tickets € 55,- inkl. Punsch und Gebäck

Ein besonderes Adventkonzert als Reise durch die musikalischen Stile der Welt: Sängerin Marion Traun, Pianist Paul Urbanek und der Solist Bertl Mayer führen sie durch das Repertoire brasilianischer Musik, des Jazz und der österreichischen Musik zum Weihnachtsfest.

MARION TRAUN absolvierte ihr Masterstudium IGP Gesang Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, welches sie mit Auszeichnung abschloss. Sie ist Sängerin, Pianistin und Komponistin und unterrichtet an der JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music und an der Friedrich Gulda School of Music

PAUL URBANEK lehrt an der JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music, an der Friedrich Gulda School of Music und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Er ist Pianist bei unzähligen renommierten Projekten mit internationalen Künstlern, wie Joe Zawinul oder Allegre Correa.

BERTL MAYER lehrt an der JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music, an der Friedrich Gulda School of Music und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Als »Der« Spezialist an der chromatischen Mundharmonika aus Österreich ist er Solist bei zahllosen Ensembles national und international wie dem Vienna Art Orchestra, Joe Zawinul, Radio Symphonie Orchester u.v.m.

Kooperation mit der JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Popular Music Vienna

COMEDY ON ICE / Angelika Niedetzky - Eislaufen und Training für die Lachmuskeln

am 11.12. (14:00) / Tickets € 55,- (Kinder bis 6 frei)

Der neue Eislaufplatz auf der Terrasse des Südbahnhotels wird zum Anziehungspunkt für alle Genießer dieses sportlich-eleganten Wintervergnügens. Als ehemalige Eiskunstläuferin zeigt Ihnen Kabarettistin Angelika Niedetzkyeinige Figuren und unterhält Sie dabei mit einem Best-Of ihrer Programme. Also: Schlittschuhe anziehen, mitmachen und (Lach)Muskeln trainieren!

ANGELIKA NIEDETZKY, Schauspielerin und Kabarettistin, ist in Linz geboren und aufgewachsen. Sie besuchte die Schauspielschule Krauss in Wien und gab ihr Theaterdebut 2001 am Wiener Akademietheater. Seitdem steht sie auf namhaften Bühnen Österreichs und tritt als Schauspielerin und Kabarettistin bei verschiedenen Festivals auf. Auch bei unzähligen Film- und Fernsehproduktionen ist die Künstlerin zu sehen, derzeit tourt sie erfolgreich mit ihrem Programm »Pathos« durch Österreich, es ist ihr viertes Solokabarett.



GUIDED TOUR - Glanz vergangener Zeiten / Führung durch das Südbahnhotel

am 27.11 (11.30 Uhr, 14.00 Uhr), 4.12. (11.30 Uhr, 13.00 Uhr), 10.12. (13:00 Uhr), 11.12. (11:30 Uhr), 17.12 (11.30 Uhr, 14.00 Uhr), 18.12. (11.30 Uhr) / Tickets € 20,-

Dauer ca. 60 Minuten / Treffpunkt: Speisesaal

Eine eindrucksvolle Tour durch das Südbahnhotel - lassen Sie sich vom unvergleichlichen Flair dieses prachtvoll erhaltenen Grand Hotels verzaubern. Sie sehen Hotelzimmer, schlendern durch den alten Speisesaal und erfahren, was den Gästen damals serviert wurde. Besuchen Sie den Waldhofsaal, das Spielzimmer und genießen Sie die wundervolle Aussicht von der schönsten Terrasse am Semmering. Die Führung beginnt im Haus und führt Sie durch das Südbahnhotel. Sie sehen die Säle, die Foyers und Terrassen sowie ausgewählte Zimmer.

